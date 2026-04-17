17 Aprel 2026
Andrey Demçenko məğlubiyyətin altına imzasını atdı

17 Aprel 2026 20:52
Misli Premyer Liqasının 28-ci turu çərçivəsində öz meydanında “Turan Tovuz”a 0:3 hesabı ilə uduzan “Araz-Naxçıvan”ın baş məşqçisi Andrey Demçenko matçdan sonra jurnalistlərin suallarını cavablandırıb, gözlənilməz məğlubiyyəti və komandadakı mövcud vəziyyəti dəyərləndirib.

İdman.Biz xəbər verir ki, Demçenko ilk növbədə fürsətlərdən yararlana bilməməkdən şikayətlənib.

“Oyundan əvvəl desəydilər ki, 0:3 hesabı ilə məğlub olacağıq, buna inanmazdım. Birinci hissədə oyunumuz alınırdı, qol şanslarımız oldu, amma yararlana bilmədik. Futbolda qızıl qayda var, qol vurmasan, sənə qol vuracaqlar. Oyunun sonlarında konsentrasiyanı itirdik və uduzduq. Son saniyəyə kimi döyüşmək lazımdır”, - deyə baş məşqçi söyləyib.

Məsuliyyətdən qaçmadığını vurğulayan baş məşqçi, məğlubiyyətdə ilk növbədə özünü günahkar sayıb:

“Heç kim demir ki, günahkar futbolçulardır. İlk növbədə baş məşqçi günahkardır. Deməli, mən qalib gəlmək üçün lazım olan işi görməmişəm. Tam şəkildə məsuliyyəti üzərimə götürürəm”.

Avrokubok hədəfləri barədə danışan Demçenko şansların hələ bitmədiyini qeyd edib: “

Məqsədimiz var, sona qədər mübarizə aparmaq lazımdır. Rəqiblərin də öz aralarında oyunları olacaq. Şansımızın tam bitdiyini deməzdim. Komandanı müasir futbola - top saxlamaq və pressinq etməyə uyğunlaşdırmağa çalışırıq. Müdafiədən hücuma keçiddə çətinliyimiz var, buna görə lazım olan nəticəni ala bilmirik”.

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” hesabı bərabərləşdirdi - CANLI
21:28
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” hesabı bərabərləşdirdi - CANLI

Tura aprelin 19-da yekun vurulacaq
“Barselona”da Qrimaldo həmləsi: Deku köhnə yetirməsini qaytarır
21:20
Futbol

“Barselona”da Qrimaldo həmləsi: Deku köhnə yetirməsini qaytarır

Kataloniya klubu müdafiəçinin transfer məbləğində endirimə nail ola bilər
Elvin Cəfərquliyev də komandadan uzaqlaşdırıldı - Klubdan İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA - YENİLƏNİB
20:11
Futbol

Elvin Cəfərquliyev də komandadan uzaqlaşdırıldı - Klubdan İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA - YENİLƏNİB

Qurban Qurbanov nizam-intizam qaydalarını pozan müdafiəçini cəzalandırıb
Kurban Berdiyev: “Çempionatın sonuna yaxın çox vacib üç xal əldə etdik”
19:51
Futbol

Kurban Berdiyev: “Çempionatın sonuna yaxın çox vacib üç xal əldə etdik”

“Turan Tovuz”un baş məşqçisi futbolçularına təşəkkür edib
“Fənərbağça”dan məktəb hücumları ilə bağlı həssas addım
19:42
Futbol

“Fənərbağça”dan məktəb hücumları ilə bağlı həssas addım

İstanbul klubu matç öncəsi bütün əyləncəli proqramları ləğv etdi
Azərbaycan millisi Andorra ilə cavab matçına hazırlaşır - VİDEO
19:25
Futbol

Azərbaycan millisi Andorra ilə cavab matçına hazırlaşır - VİDEO

Siyasət Əsgərovun yetirmələri Bakıdakı oyun öncəsi son məşqinə çıxıb

Ən çox oxunanlar

Avropa çempionatında ikinci medal: Turan Bayramov “bürünc” qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
16 Aprel 18:27
Cüdo

Avropa çempionatında ikinci medal: Turan Bayramov “bürünc” qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Cüdoçumuz həlledici görüşdə Rusiya təmsilçisinə qalib gəlib
Pley-offda gərginlik pik həddə: “Neftçi”dən NTD üzərində inamlı revanş - YENİLƏNİB
16 Aprel 21:45
Basketbol

Pley-offda gərginlik pik həddə: “Neftçi”dən NTD üzərində inamlı revanş - YENİLƏNİB

Yarımfinalçının adı üçüncü qarşılaşmada müəyyənləşəcək
Çempionlar Liqası: “Bavariya”dan dramatik qələbə, heç-heçə “Arsenal”ı yarımfinala daşıyır
16 Aprel 00:56
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Bavariya”dan dramatik qələbə, heç-heçə “Arsenal”ı yarımfinala daşıyır - YENİLƏNİB + VİDEO

"Arsenal" yarımfinalda "Atletiko" ilə oynayacaq
“Strasbur” darmadağınla yarımfinala yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
01:41
Dünya futbolu

“Strasbur” darmadağınla yarımfinala yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

Fransa komandası “Maynts”dan ilk oyundakı məğlubiyyətin əvəzini artıqlaması ilə çıxdı