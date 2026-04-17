Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” “Neftçi”yə qarşı

Bu gün futbol üzrə Misli Premyer Liqasının 28-ci turu çərçivəsində ikinci qarşılaşma Zirə İdman Kompleksinin stadionuda keçiriləcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, “Zirə” “Neftçi”ni qəbul edəcək.
Oyun saat 19:30-da başlayacaq. “Zirə” 44 xalla turnir cədvəlinin dördüncü pilləsində yer alıb. 43 xala malik “Neftçi” isə beşincidir.
Hakimlər: İnqilab Məmmədov, Namiq Hüseynov, Zöhrab Abbasov, Kamran Əliyev.
VAR: Nicat İsmayıllı.
AVAR: Eyyub İbrahimov.
Hakim-inspektor: İmanxan Sultani
AFFA nümayəndəsi: Anar Şıxəliyev.
Qeyd edək ki, tura aprelin 19-da yekun vurulacaq.