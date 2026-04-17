17 Aprel 2026
“Barselona”dan braziliyalı istedada “qarmaq”

17 Aprel 2026 05:10
İspaniyanın “Barselona” klubu Braziliya futbolunun növbəti böyük istedadı hesab olunan Eduardo Konseysao üçün hərəkətə keçib. Kataloniya klubu “Palmeyras”ın 16 yaşlı hücumçusunu transfer etmək məqsədilə Braziliya təmsilçisi ilə danışıqlara başlayıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, gənc futbolçunun müqaviləsində sərbəstqalma məbləği 100 milyon avro (təxminən 200 milyon AZN) olaraq müəyyən edilsə də, “Palmeyras”ın bu rəqəmdə güzəştə gedə biləcəyi qeyd olunur. Braziliya klubunun istedadlı oyunçunu 50 milyon avro (təxminən 100 milyon AZN) qarşılığında buraxmağa razı olduğu gələn xəbərlər arasındadır.

Lakin “Barselona” bu transfer yarışında tək deyil. 2009-cu il təvəllüdlü vinger üçün “Mançester Siti”, “Çelsi” və PSJ kimi nəhəng klublar da pusqudadır. Xüsusilə “şəhərlilər”in artıq 40 milyon avroluq təkliflə “Palmeyras”ın qapısını döydüyü iddia edilir.

Qeyd edək ki, FIFA qaydalarına əsasən, Eduardo yalnız 18 yaşı tamam olduqdan sonra - 2028-ci ilin yanvarında Avropaya yollana bilər. Lakin Avropa nəhəngləri Endrik və Estevao nümunəsində olduğu kimi, gənc ulduzu indidən "bron" etmək niyyətindədirlər. Hazırda Braziliya U-17 millisinin heyətində Cənubi Amerika çempionatında parlayan Konseysao turnirin ən yaxşı oyunçusu olmağa əsas namizəddir.

