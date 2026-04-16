16 Aprel 2026
UEFA Avropa Liqasında yarımfinalçılar müəyyənləşəcək

16 Aprel 2026 09:16
UEFA Avropa Liqasında yarımfinalçılar müəyyənləşəcək

Bu gün UEFA Avropa Liqasının 1/4 final mərhələsinin cavab oyunları keçiriləcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, ümumilikdə dörd qarşılaşma baş tutacaq.

Günün ilk oyununda İspaniya təmsilçisi “Selta Viqo” və Almaniyanln “Frayburq” komandası üz-üzə gələcək. Bu qarşılaşma saat 20:45-də, digərləri isə 23:00-da baş tutacaq.

İngiltərənin “Nottingem Forest” komandası isə Portuqaliya təmsilçisi “Portu”nu qəbul edəcək.

UEFA Avropa Liqası
1/4 final mərhələsi, cavab oyunları
16 aprel
20:45. “Selta” (İspaniya) - “Frayburq” (Almaniya)
İlk oyun - 0:3
23:00. “Betis” (İspaniya) - “Braqa” (Portuqaliya)
İlk oyun - 1:1
23:00. “Nottinqem Forest” (İngiltərə) - “Portu” (Portuqaliya)
İlk oyun - 1:1
23:00. “Aston Villa” (İngiltərə) - “Bolonya” (İtaliya)
İlk oyun - 3:1

İdman.Biz
