UEFA Avropa Liqasında yarımfinalçılar müəyyənləşəcək

Bu gün UEFA Avropa Liqasının 1/4 final mərhələsinin cavab oyunları keçiriləcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, ümumilikdə dörd qarşılaşma baş tutacaq.
Günün ilk oyununda İspaniya təmsilçisi “Selta Viqo” və Almaniyanln “Frayburq” komandası üz-üzə gələcək. Bu qarşılaşma saat 20:45-də, digərləri isə 23:00-da baş tutacaq.
İngiltərənin “Nottingem Forest” komandası isə Portuqaliya təmsilçisi “Portu”nu qəbul edəcək.
UEFA Avropa Liqası
1/4 final mərhələsi, cavab oyunları
16 aprel
20:45. “Selta” (İspaniya) - “Frayburq” (Almaniya)
İlk oyun - 0:3
23:00. “Betis” (İspaniya) - “Braqa” (Portuqaliya)
İlk oyun - 1:1
23:00. “Nottinqem Forest” (İngiltərə) - “Portu” (Portuqaliya)
İlk oyun - 1:1
23:00. “Aston Villa” (İngiltərə) - “Bolonya” (İtaliya)
İlk oyun - 3:1