17 Aprel 2026 06:13
“Çelsi”nin hədəfində 57,5 milyon avroluq ulduz

“Çelsi” yay transfer pəncərəsi üçün heyətini gücləndirmək planlarını davam etdirir. London klubu “Bornmut”un mərkəz yarımmüdafiəçisi Aleks Skottun xidmətində maraqlıdır.

İdman.Biz “The Independent” nəşrinə istinadla xəbər verir ki, “albalılar” 22 yaşlı futbolçu üçün 50 milyon funt sterlinqdən (təxminən 114 milyon AZN) çox təzminat tələb

edirlər. Digər klubların da dövriyyəyə girməsi halında bu məbləğin daha da artacağı gözlənilir. “Zadəganlar”ın Skottu israrla istəməsinin əsas səbəbi Entso Fernandesin yayda komandadan ayrılma ehtimalının yüksək olmasıdır.

Cari mövsümdə Aleks Skott bütün turnirlərdə 34 matçda iştirak edib, dörd qol və bir məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. Onun klubu ilə hazırkı müqaviləsi 2028-ci ilin yayına qədərdir.

