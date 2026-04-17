Azərbaycan Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” “Turan Tovuz” ilə üz-üzə

17 Aprel 2026 09:21
Bu gün futbol üzrə Misli Premyer Liqasının 28-ci turunun oyunu “Araz-Naxçıvan” “Turan Tovuz” arasında baş tutacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, saat 17:00-da start götürəcək turun mərkəzi qarşılaşmasını Rauf Cabarov idarə edəcək.

“Araz-Naxçıvan” 39 xalla turnir cədvəlinin altıncı pilləsində yer alıb. 52 xala malik “Turan Tovuz” isə üçüncüdür.

Misli Premyer Liqası
Üçüncü dövrə, 28-ci tur
17 aprel
17:00. “Araz-Naxçıvan” - “Turan Tovuz”
Hakimlər: Rauf Cabarov, Akif Əmirəli, Şirmamed Mamedov, İslam Məmmədov.
VAR: Fərid Hacıyev.
AVAR: Rəhman İmami.
Hakim-inspektor: Rəhim Həsənov.
AFFA nümayəndəsi: Emin Cəfərov.
“SOCAR Polymer Arena”

Qeyd edək ki, tura aprelin 19-da yekun vurulacaq.

