17 Aprel 2026
AZ

"Qarabağ" növbəti oyuna neçə itki ilə çıxacaq? - Klubdan İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA

Futbol
Xəbərlər
17 Aprel 2026 13:41
183
“Qarabağ” növbəti oyuna neçə itki ilə çıxacaq? - Klubdan İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA

“Qarabağ” futbol klubu sabah Misli Premyer Liqasının 28-ci turunda “Sabah”a qarşı oyuna ciddi itkilərlə çıxacaq.

Ağdam klubundan İdman.Biz-ə verilən məlumata görə, komandanın futbolçusu Abbas Hüseynov əsas komandadan kənarlaşdırılıb.

2017-ci ildən “köhlən atlar”ın sıralarında çıxış edən A.Hüseynov nizam-intizam qaydalarını pozduğuna görə əvəzedici heyətə göndərilib.

Qeyd edək ki, daha əvvəl “Qarabağ”ın futbolçusu Samir Mmae də eyni aqibəti yaşayıb. Mərakeş kökənli müdafiəçi Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsində “Nyukasl”la Bakıda keçirilən ilk oyunun (1:6) fasiləsində qeyri-peşəkar davranış sərgiləyib və ikinci hissədə meydana çıxmaqdan imtina edib.

Xatırladaq ki, “Qarabağ” 56 xalla turnir cədvəlinin ikinci pilləsində yer alıb. 66 xala malik “Sabah” isə liderdir. Qarşılaşma sabah Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda saat 19:30-da start götürəcək.

İlqar Şabanov
İdman.Biz
Məqalədə:

