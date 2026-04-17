17 Aprel 2026
İran futbolçularının ABŞ-yə yollanacağı tarix məlum olub

17 Aprel 2026 14:13
İran futbolçularının ABŞ-yə yollanacağı tarix məlum olub

FIFA-nın təşkil edəcəyi 2026-cı il dünya çempionatı ilə bağlı ABŞ tərəfi İran milli komandasının turnirdə iştirak edəcəyini gözləyir.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə ABŞ prezident administrasiyasının dünya çempionatına hazırlıq üzrə işçi qrupunun rəhbəri Endriyu Culliani danışıb.

Onun sözlərinə görə, iranlı futbolçular 10 iyunda ABŞ-a gəlməli, hətta Puerto Riko ilə yoldaşlıq oyunu keçirməlidirlər. Komandanın Tuson şəhərində bazada məşq edəcəyi, daha sonra isə Los-Ancelesdə Yeni Zelandiya və Belçika ilə oyunlar keçirəcəyi, ardınca Sietldə Misirlə qarşılaşacağı bildirilir.

Qeyd edək ki, ABŞ prezidenti Donald Trump daha əvvəl İran millisinin mundialda iştirak etməsinin riskli ola biləcəyini bildirmişdi.

Eyni zamanda İranda da bu məsələ ilə bağlı fikir ayrılığı var: bəzi rəsmilər boykotu dəstəkləyir, digərləri isə komandanın turnirdə iştirakının tərəfdarıdır.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

DÇ-2026-nın final oyununun fasiləsində mundialın tarixində ilk yaşanacaq
14:42
DÇ-2026

DÇ-2026-nın final oyununun fasiləsində mundialın tarixində ilk yaşanacaq

FIFA prezidenti yeni formatı açıqladı
DÇ-2026 qabağı azarkeşlərə böyük sürpriz
15 Aprel 11:51
DÇ-2026

DÇ-2026 qabağı azarkeşlərə böyük sürpriz

Nyu-Yorkdan “Metlayf” stadionuna gediş qiymətləri fantastik həddə çatacaq
İranın millisinin DÇ-2026-da iştirak ehtimalı artır
15 Aprel 10:12
DÇ-2026

İranın millisinin DÇ-2026-da iştirak ehtimalı artır

İdman naziri Əhməd Donyamali komandanın göndərilməsinə icazə verəcəklərinə eyham vurub
Skaloni və Messinin qərarı: Argentina millisində dumanlı vəziyyət
13 Aprel 04:57
DÇ-2026

Skaloni və Messinin qərarı: Argentina millisində dumanlı vəziyyət

Ulduz futbolçunun qeyri-müəyyən gələcəyi diqqət mərkəzindədir
İranın dünya çempionatında iştirakı hələ də sual altındadır
8 Aprel 11:09
DÇ-2026

İranın dünya çempionatında iştirakı hələ də sual altındadır

Rəsmi Tehran ABŞ-dəki oyunlarla bağlı FIFA-dan cavab gözləyir
14 yaşlı yeniyetməni milli qəhrəmana çevirən oğurluq - FOTO/VİDEO
7 Aprel 17:31
Futbol

14 yaşlı yeniyetməni milli qəhrəmana çevirən oğurluq - FOTO/VİDEO

Cannluici Donnarummanın penalti qeydiyi oğurlayan bolboy dünya çempionatına bilet qazanıb

Ən çox oxunanlar

Avropa çempionatında ikinci medal: Turan Bayramov “bürünc” qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
16 Aprel 18:27
Cüdo

Avropa çempionatında ikinci medal: Turan Bayramov “bürünc” qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Cüdoçumuz həlledici görüşdə Rusiya təmsilçisinə qalib gəlib
Pley-offda gərginlik pik həddə: “Neftçi”dən NTD üzərində inamlı revanş - YENİLƏNİB
16 Aprel 21:45
Basketbol

Pley-offda gərginlik pik həddə: “Neftçi”dən NTD üzərində inamlı revanş - YENİLƏNİB

Yarımfinalçının adı üçüncü qarşılaşmada müəyyənləşəcək
Çempionlar Liqası: “Bavariya”dan dramatik qələbə, heç-heçə “Arsenal”ı yarımfinala daşıyır
16 Aprel 00:56
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Bavariya”dan dramatik qələbə, heç-heçə “Arsenal”ı yarımfinala daşıyır - YENİLƏNİB + VİDEO

"Arsenal" yarımfinalda "Atletiko" ilə oynayacaq
“Strasbur” darmadağınla yarımfinala yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
01:41
Dünya futbolu

“Strasbur” darmadağınla yarımfinala yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

Fransa komandası “Maynts”dan ilk oyundakı məğlubiyyətin əvəzini artıqlaması ilə çıxdı