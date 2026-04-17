Şahin Diniyev: “Qarabağ” “Sabah”ı məğlub etsə, Premyer Liqada intriqa artacaq”

“Qarabağ” Misli Premyer Liqasının 28-ci turunda “Sabah”ı məğlub edə bilsə, çempionatda intriqa artacaq”.

Bu barədə Azərbaycan millisinin sabiq baş məşqçisi Şahin Diniyev məlumat verib.

59 yaşlı mütəxəssis qarşılaşmanın prinsipial keçəcəyini vurğulayıb.

“Komandalar arasındakı xal fərqi bir az çoxdur. Lakin “Qarabağ” bunu azaltmaqla yarışa intriqa qata bilər. Ehtiyatda daha bir matçları da var. Həmin görüşdə və “Sabah” üzərində qələbə qazansalar, xal fərqi 4-ə düşəcək. Əllərinə belə şans düşüb”, - deyə o, report.az-a açıqlamasında söyləyib.

Ş.Diniyev matçın maraqlı keçəcəyini sözlərinə əlavə edib:

“Son vaxtlar bu rəqiblərin bir-biri ilə matçları gərgin alınır. Meydanda başabaş mübarizəyə şahidlik edirik. Hər iki komandanın növbəti qarşılaşmada qalib gəlmək şansı çoxdur. Bərabər səviyyəli komandalardır. “Qarabağ” və “Sabah” bir-birinə layiqli rəqibdirlər. Bol qollu oyun olacağını gözləyirəm. Hər iki kollektiv hücum futbolu sərgilənməyi xoşlayır. Müdafiədə etibarlı oynayan, az səhv edən tərəf qələbə qazanacaq. Hər iki komandaya uğurlar arzulayıram. Güclü qalib gəlsin”.

Xatırladaq ki, “Qarabağ” - “Sabah” oyunu aprelin 18-də, saat 19:30-da Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçiriləcək.

