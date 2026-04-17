17 Aprel 2026
DÇ-2026-nın final oyununun fasiləsində mundialın tarixində ilk yaşanacaq

17 Aprel 2026 14:42
FIFA prezidenti Canni İnfantino 2026-cı il dünya çempionatının finalı ilə bağlı təsdiqlənən yeni qərarı açıqlayıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, tarixdə ilk dəfə mundialın final matçında fasilə zamanı şou proqram təşkil olunacaq.

İnfantino bu barədə ABŞ-nin paytaxtı Vaşinqtonda keçirilən “Semafor World Economy” sammitində danışıb. Onun sözlərinə görə, 19 iyulda Nyu-York/Nyu-Cersi bölgəsində keçiriləcək finalda fasilə zamanı konsert-şou baş tutacaq.

Turnirin həlledici oyunu ABŞ-nin Nyu-Cersi ştatının İst-Ruterford şəhərində yerləşən “MetLife Stadium” stadionunda oynanılacaq.

FIFA rəhbəri bildirib ki, şou proqramın hazırlanmasında məşhur britaniyalı musiqi qrupu “Coldplay” və onun solisti Kris Martin iştirak edir.

