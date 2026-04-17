17 Aprel 2026
Flik “Barselona” ölkə çempionluğunu qazanacağı təqdirdə klubla müqaviləni uzadacaq

17 Aprel 2026 13:14
“Barselona” klubunun baş məşqçisi Hans-Diter Fliklə yeni müqavilə imzalamağa hazırlaşır.

İdman.Biz xəbər verir ki, “Diario Sport” nəşrinin məlumatına görə, kataloniyalılar La Liqada çempionluğu rəsmiləşdirəcəyi təqdirdə, almaniyalı mütəxəssislə 2028-ci ilə qədər yeni müqavilə bağlayacaqlar.

Hazırda mövsümün bitməsinə 7 tur qalmış “Barselona” turnir cədvəlinə başçılıq edir və ən yaxın izləyicisi “Real Madrid” üzərində 9 xallıq üstünlüyə malikdir.

İddia olunur ki, klub Flikə iki illik müqavilə və əlavə bir il uzatma opsiyası təklif etmək niyyətindədir. Məşqçi artıq “Barselona”nın karyerasında son klub olacağını da açıqlayıb.

