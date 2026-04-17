Luis Enrike siyahıdan çıxarıldı

İngiltərənin “Mançester Yunayted” futbol komandası yeni daimi baş məşqçisi olacağı gözlənilən bir neçə tanınmış mütəxəssisin namizədliyi gündəmdən düşüb.
İdman.Biz xəbər verir ki, tanınmış jurnalist Ben Ceykobsun verdiyi məlumata görə, bəzi yüksək profilli məşqçilər artıq “Old Trafford” üçün variant hesab olunmurlar.
Siyahıdan çıxarılan ən böyük ad Luis Enrikedir. İspaniyalı mütəxəssisin PSJ ilə yeni üçillik müqavilə imzalayacağı gözlənilir və o, hazırda Liqa 1 nəhəngindəki işindən olduqca razıdır. Enrike ilə yanaşı, Qaret Sautgeyt, Xabi Alonso və Enzo Mareskanın da “Mançester Yunayted” tərəfindən nəzərdən keçirilmədiyi bildirilir.
Digər tərəfdən, Yulian Nagelsmannın adı klub daxilində müzakirə olunur, lakin rəsmi mənbələr hələlik heç bir rəsmi danışıq aparılmadığını vurğulayırlar. Maykl Kerrik isə rəsmən iddiaçılar sırasındadır və bu barədə klub tərəfindən ona artıq məlumat verilib. Məşqçi seçimi ilə bağlı yekun qərar bir çox cəhətdən komandanın mövsümü necə bitirəcəyindən asılı olacaq. Hazırda “Mançester Yunayted” Çempionlar Liqasına vəsiqə qazanmaq yolunda uğurla irəliləyir.