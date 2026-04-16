“Barselona” UEFA-ya rəsmi şikayət ünvanladı

16 Aprel 2026 20:57
İspaniyanın “Barselona” futbol klubu Çempionlar Liqasının 1/4 final mərhələsində Madrid “Atletiko”suna qarşı keçirilən hər iki oyundakı hakimliklə bağlı UEFA-ya rəsmi şikayət ünvanlayıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, Kataloniya təmsilçisi qarşılaşmalar zamanı oyun qaydalarına uyğun gəlməyən bir neçə qərarın verildiyini hesab edir. Klubun iddiasına görə, hakimlər reqlamenti düzgün tətbiq etməyib və xüsusilə həlledici epizodlarda VAR sisteminin müdaxiləsi yetərsiz olub.

“Barselona” rəhbərliyi bu səhvlərin məcmusunun oyunların gedişatına və ümumi nəticəyə birbaşa təsir göstərdiyini, nəticədə kluba ciddi idman və maliyyə ziyanı dəydiyini bəyan edib. Şikayət məktubunda həmçinin UEFA-ya daha əvvəl göndərilən tələblər təkrar xatırladılıb.

Klub hakimlik sisteminin təkmilləşdirilməsi, oyun qaydalarının daha ciddi, ədalətli və şəffaf şəkildə şərh olunmasını təmin etmək üçün təşkilatla əməkdaşlığa hazır olduğunu ifadə edib.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Kral klubu” titulsuzluq təhlükəsi ilə üz-üzə
21:58
Futbol

“Kral klubu” titulsuzluq təhlükəsi ilə üz-üzə

“Real Madrid”də 21-ci əsrin beşinci fiaskosu
Çempionlar Liqasında həftənin rəmzi komandası açıqlandı - FOTO
21:38
Futbol

Çempionlar Liqasında həftənin rəmzi komandası açıqlandı - FOTO

Qitənin ən nüfuzlu turnirində 1/4 finalın ən yaxşıları bəlli olub
Maykl Olise bu həftə hamını qabaqladı
20:36
Futbol

Maykl Olise bu həftə hamını qabaqladı

“Bavariya”nın vingeri səsvermədə rəqiblərini geridə qoyaraq ən yaxşı seçilib
“Mançester Siti”də bir dövrün sonu
20:07
Futbol

“Mançester Siti”də bir dövrün sonu

Bernardo Silva doqquz illik uğurlu karyerasını başa vurmaq qərarına gəlib
Messi “Barselona”ya rəqib olmuş klubu aldı
19:42
Futbol

Messi “Barselona”ya rəqib olmuş klubu aldı

Kataloniya təmsilçisinin bütün səhmləri ona məxsus olacaq
“Liverpul”dan Ekitikenin durumu barədə açıqlama
19:24
Futbol

“Liverpul”dan Ekitikenin durumu barədə açıqlama

Fransalı hücumçunun axill vətərinin qopması rəsmən təsdiqlənib

Ən çox oxunanlar

Avropa çempionatında ikinci medal: Turan Bayramov “bürünc” qazandı - YENİLƏNİR + FOTO/VİDEO
18:27
Cüdo

Avropa çempionatında ikinci medal: Turan Bayramov “bürünc” qazandı - YENİLƏNİR + FOTO/VİDEO

Cüdoçumuz həlledici görüşdə Rusiya təmsilçisinə qalib gəlib
Çempionlar Liqası: “Bavariya”dan dramatik qələbə, heç-heçə “Arsenal”ı yarımfinala daşıyır
00:56
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Bavariya”dan dramatik qələbə, heç-heçə “Arsenal”ı yarımfinala daşıyır - YENİLƏNİB + VİDEO

"Arsenal" yarımfinalda "Atletiko" ilə oynayacaq
Çempionlar Liqası: “Atletiko” və PSJ adlarını yarımfinala yazdırdılar
15 Aprel 01:04
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Atletiko” və PSJ adlarını yarımfinala yazdırdılar - YENİLƏNİB + VİDEO

Yarımfinalda PSJ “Real Madrid” - “Bavariya”, “Atletiko” isə “Arsenal” - “Sportinq” cütlüyünün qalibi ilə rastlaşacaq
Azərbaycan Basketbol Liqası: “Sabah” 1/4 finalda “Naxçıvan”a qalib gəlib
14 Aprel 22:24
Basketbol

Azərbaycan Basketbol Liqası: “Sabah” 1/4 finalda “Naxçıvan”a qalib gəlib - YENİLƏNİB

Görüşlər Bakı İdman Sarayında təşkil olunub