“Sevilya”nın sabiq baş məşqçisi hiddətləndi: Xəyanətə məruz qalmışam”

15 Aprel 2026 14:40
“Sevilya”nın sabiq baş məşqçisi hiddətləndi: Xəyanətə məruz qalmışam”

İspaniyanın “Sevilya” futbol klubunun baş məşqçisi postundan uzaqlaşdırılan Matias Almeyda klubunun rəhbərliyi barədə kəskin fikirlər səsləndirib.

İdman.Biz xəbər verir ki, onun fikirlərini “Marca” nəşri dərc edib.

"Mənə işdən çıxarıldığımı deməzdən bir gün əvvəl bildirdilər ki, mövsümün sonuna qədər mənə inanırlar. Bu, xəyanətdir və məni incidir, bu, çox ikiüzlü davranışdır. Bu insanlar bir daha mənə müraciət edə bilməyəcəklər", – deyə Almeyda vurğulayıb.

Qeyd edək ki, “Sevilya” İspaniya La Liqasında turnir cədvəlində təhlükəli - 16-cı pillədə qərarlaşıb və hesabında 34 xal var.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Kəpəz”in futbolçusu üçün mövsüm erkən başa çatıb
14:27
Azərbaycan futbolu

“Kəpəz”in futbolçusu üçün mövsüm erkən başa çatıb

Hazırda bərpa prosesi keçən futbolçu yayda məşqlərə qoşulacaq
“Real Madrid”in formasını geyinməyi arzulayıram" - Əli Bəşirovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
14:12
Futbol

“Real Madrid”in formasını geyinməyi arzulayıram" - Əli Bəşirovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

15 yaşlı Əli Bəşirov Azərbaycan futbolunun ulduzu olmağa namizəddir
“Liverpul”un onurğa sütunu tamamilə dağılır
13:57
Futbol

“Liverpul”un onurğa sütunu tamamilə dağılır

Baş məşqçi yeni transferlər üçün 10-dan çox futbolçunu satmaq məcburiyyətində qaldıqlarını etiraf edib
AFFA “Qarabağ”ı cərimələdi
13:44
Futbol

AFFA “Qarabağ”ı cərimələdi

AFFA İntizam Komitəsi qərar çıxarıb
“Sumqayıt”ın zədəli oyunçusu yaşıl meydana nə zaman qayıdır? - Klubdan İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA
13:29
Futbol

“Sumqayıt”ın zədəli oyunçusu yaşıl meydana nə zaman qayıdır? - Klubdan İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA

Fransalı futbolçunun durumu qənaətbəxşdir
Rafinya bu sözlərinə görə üç oyunluq cəzalandırıla bilər
13:13
Futbol

Rafinya bu sözlərinə görə üç oyunluq cəzalandırıla bilər

“Barselona”nın ulduzu “Atletiko” ilə matçdan sonra qəzəb püskürüb

Azərbaycan Premyer Liqası: "İmişli" bir qolla qələbə qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO
12 Aprel 17:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "İmişli" bir qolla qələbə qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Jorj Kaşkilyanın yetirmələri 15 oyunluq qələbə həsrətinə son qoyub
Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” qonaqları məğlub yola saldı - YENİLƏNİB + VİDEO
12 Aprel 20:05
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” qonaqları məğlub yola saldı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Boz qurd”lar xallarını 52-yə çatdıraraq turnir cədvəlində mövqeyini möhkəmləndirdi
Seriya A: “İnter” 0:2 hesablı geridönüşlə “Komo”ya qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO
13 Aprel 00:49
Futbol

Seriya A: “İnter” 0:2 hesablı geridönüşlə “Komo”ya qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Türam və Dumfris hərəyə dubl ediblər
La Liqa: “Vilyarreal” səfərdə “Atletik”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB
13 Aprel 01:19
Futbol

La Liqa: “Vilyarreal” səfərdə “Atletik”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB

“Sarı sualtı qayıq” bu qələbə sayəsində turnir cədvəlində üçüncü pillədə qərarlaşıb