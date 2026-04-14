“Barselona” tarix yazmağa, “Liverpul” isə PSJ-dən revanş almağa çalışacaq - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Çempionlar Liqasının 1/4 final mərhələsinin cavab oyunları bu gün keçiriləcək və turnirin ilk yarımfinalçıları müəyyən olunacaq.
İdman.Biz xəbər verir ki, “Atletiko” Madrid öz meydanında “Barselona” üzərində ilk oyunda əldə etdiyi iki top fərqli üstünlüyü qorumağa çalışacaq. Digər oyunda isə “Liverpul” “Enfild”də PSJ klubuna qarşı ilk görüşdə yaşadığı 0:2 hesablı məğlubiyyəti aradan qaldırmağa cəhd edəcək.
“Barselona” üçün vəziyyət həm hesab baxımından, həm də tarixi statistika nöqteyi-nəzərindən çətindir, çünki katalon klubu evdə ilk oyunu uduzduğu Avropa kuboklarında indiyədək altı dəfə iştirak edib və bu halların heç birində mərhələni keçə bilməyib. Bundan əlavə, Çempionlar Liqasının tarixində evdə 0:2 hesabı ilə uduzduqdan sonra mərhələni çevirə bilən yalnız bir komanda olub — bu, 2019-cu ildə “Mançester Yunayted” klubunun PSJ qarşısında etdiyi geridönüşdür.
Bununla yanaşı, “Barselona”nın tarixində də möhtəşəm geridönüşlər olub. Ən yadda qalanları 2017-ci ildə PSJ-yə qarşı səfərdə 0:4-dən sonra 6:1 hesablı qələbə və 2013-cü ildə “Milan”a qarşı 0:2-dən sonra 4:0 hesablı qələbədir.
“Barselona” cavab görüşünə İspaniya La Liqasının son turunda “Espanyol” üzərində 4:1 hesablı qələbədən sonra çıxır. Həmin oyunda Ferran Torres iki qol vurub, Lamine Yamal və Markus Reşford isə bir dəfə fərqləniblər. “Atletiko” Madrid isə La Liqanın son turunda “Sevilya”ya 1:2 hesabı ilə uduzub, lakin baş məşqçi Dieqo Simeone bu oyunda əsas futbolçuları “Barselona” ilə qarşılaşmaya saxlayıb.
“Barselona” heyətində Rafinya və Andreas Kristiansen zədə səbəbindən meydana çıxa bilməyəcəklər, Pau Kubaris isə cəzalı olduğu üçün oyunu buraxacaq.
Matç öncəsi diqqətçəkən məqamlardan biri də “Barselona”nın UEFA-ya ilk oyunda verilməyən penalti epizodu ilə bağlı şikayət etməsidir. Bundan əlavə, katalon klubu “Metropolitano” stadionunda ot örtüyünün hündürlüyü ilə bağlı da narazılıq bildirib.
“Liverpul” - PSJ qarşılaşması da ilk oyundakı 0:2 hesabı ilə başlayır və burada da vəziyyət fərqlidir. Parisdə “Liverpul” oyuna görə məğlub olub və Desire Doue və Xviça Kvaratsxeliya qol vurublar. Komanda baş məşqçi Arne Slot rəhbərliyi altında daha riskli oyun göstərməli olacaq.
Keçən mövsüm komandalar 1/8 finalda da qarşılaşıb və hər iki tərəf öz meydanında 1:0 hesabı ilə qalib gəlib, sonda isə PSJ penaltilər seriyasında 4:1 hesabı ilə mərhələni keçib.
“Liverpul” son turda “Fulhem”i 2:0 hesabı ilə məğlub edib və bu oyunda Mohamed Salah fərqlənib. PSJ isə “Tuluza”ya 3:1 qalib gəlib, “Lans”la oyunu isə təxirə salınıb.
PSJ-də Bradli Barkola yenidən heyətə qayıdıb, Fabian Ruiz isə zədə səbəbindən hələ də oynamır. “Liverpul”da isə Alisson Beker, Konor Bradli, Vataru Endo, Stefan Bajsetik və Giovanni Leoni zədə səbəbindən matçı buraxacaqlar, Kurtis Jones isə son məşqlərdə iştirak edib.
Bildirilir ki, Məhəmməd Salahın mövsüm sonunda klubdan ayrıla biləcəyi ilə bağlı xəbərlər fonunda bu görüş onun üçün Çempionlar Liqasında “Liverpul” forması ilə son oyunlardan biri ola bilər. Bununla belə, “Enfild”də baş verə biləcək geridönüşlər nəzərə alındıqda, qarşılaşmanın nəticəsi hələ tam olaraq müəyyən sayılmır.