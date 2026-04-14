14 Aprel 2026
“Barselona” tarix yazmağa, “Liverpul” isə PSJ-dən revanş almağa çalışacaq - İDMAN.BİZ-in İCMALI

14 Aprel 2026 16:51
Çempionlar Liqasının 1/4 final mərhələsinin cavab oyunları bu gün keçiriləcək və turnirin ilk yarımfinalçıları müəyyən olunacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, “Atletiko” Madrid öz meydanında “Barselona” üzərində ilk oyunda əldə etdiyi iki top fərqli üstünlüyü qorumağa çalışacaq. Digər oyunda isə “Liverpul” “Enfild”də PSJ klubuna qarşı ilk görüşdə yaşadığı 0:2 hesablı məğlubiyyəti aradan qaldırmağa cəhd edəcək.

“Barselona” üçün vəziyyət həm hesab baxımından, həm də tarixi statistika nöqteyi-nəzərindən çətindir, çünki katalon klubu evdə ilk oyunu uduzduğu Avropa kuboklarında indiyədək altı dəfə iştirak edib və bu halların heç birində mərhələni keçə bilməyib. Bundan əlavə, Çempionlar Liqasının tarixində evdə 0:2 hesabı ilə uduzduqdan sonra mərhələni çevirə bilən yalnız bir komanda olub — bu, 2019-cu ildə “Mançester Yunayted” klubunun PSJ qarşısında etdiyi geridönüşdür.

Bununla yanaşı, “Barselona”nın tarixində də möhtəşəm geridönüşlər olub. Ən yadda qalanları 2017-ci ildə PSJ-yə qarşı səfərdə 0:4-dən sonra 6:1 hesablı qələbə və 2013-cü ildə “Milan”a qarşı 0:2-dən sonra 4:0 hesablı qələbədir.

“Barselona” cavab görüşünə İspaniya La Liqasının son turunda “Espanyol” üzərində 4:1 hesablı qələbədən sonra çıxır. Həmin oyunda Ferran Torres iki qol vurub, Lamine Yamal və Markus Reşford isə bir dəfə fərqləniblər. “Atletiko” Madrid isə La Liqanın son turunda “Sevilya”ya 1:2 hesabı ilə uduzub, lakin baş məşqçi Dieqo Simeone bu oyunda əsas futbolçuları “Barselona” ilə qarşılaşmaya saxlayıb.

“Barselona” heyətində Rafinya və Andreas Kristiansen zədə səbəbindən meydana çıxa bilməyəcəklər, Pau Kubaris isə cəzalı olduğu üçün oyunu buraxacaq.

Matç öncəsi diqqətçəkən məqamlardan biri də “Barselona”nın UEFA-ya ilk oyunda verilməyən penalti epizodu ilə bağlı şikayət etməsidir. Bundan əlavə, katalon klubu “Metropolitano” stadionunda ot örtüyünün hündürlüyü ilə bağlı da narazılıq bildirib.

“Liverpul” - PSJ qarşılaşması da ilk oyundakı 0:2 hesabı ilə başlayır və burada da vəziyyət fərqlidir. Parisdə “Liverpul” oyuna görə məğlub olub və Desire Doue və Xviça Kvaratsxeliya qol vurublar. Komanda baş məşqçi Arne Slot rəhbərliyi altında daha riskli oyun göstərməli olacaq.

Keçən mövsüm komandalar 1/8 finalda da qarşılaşıb və hər iki tərəf öz meydanında 1:0 hesabı ilə qalib gəlib, sonda isə PSJ penaltilər seriyasında 4:1 hesabı ilə mərhələni keçib.

“Liverpul” son turda “Fulhem”i 2:0 hesabı ilə məğlub edib və bu oyunda Mohamed Salah fərqlənib. PSJ isə “Tuluza”ya 3:1 qalib gəlib, “Lans”la oyunu isə təxirə salınıb.

PSJ-də Bradli Barkola yenidən heyətə qayıdıb, Fabian Ruiz isə zədə səbəbindən hələ də oynamır. “Liverpul”da isə Alisson Beker, Konor Bradli, Vataru Endo, Stefan Bajsetik və Giovanni Leoni zədə səbəbindən matçı buraxacaqlar, Kurtis Jones isə son məşqlərdə iştirak edib.

Bildirilir ki, Məhəmməd Salahın mövsüm sonunda klubdan ayrıla biləcəyi ilə bağlı xəbərlər fonunda bu görüş onun üçün Çempionlar Liqasında “Liverpul” forması ilə son oyunlardan biri ola bilər. Bununla belə, “Enfild”də baş verə biləcək geridönüşlər nəzərə alındıqda, qarşılaşmanın nəticəsi hələ tam olaraq müəyyən sayılmır.

Teymur Tuşiyev
İdman.Biz
Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Liverpul” azarkeşlərindən rəhbərliyə: “Bura milyarderlərin əyləncə parkı deyil”
17:58
Futbol

“Liverpul” azarkeşlərindən rəhbərliyə: “Bura milyarderlərin əyləncə parkı deyil”

Fanatlar PSJ ilə Çempionlar Liqası bilet qiymətlərinin artırılmasına üsyan ediblər
“Barselona” azarkeşləri Qrizmana aid lövhəni zədələyiblər - FOTO
17:55
Futbol

“Barselona” azarkeşləri Qrizmana aid lövhəni zədələyiblər - FOTO

Fransız futbolçu “Atletiko”nun forması ilə son matçına çıxacaq
Emil Quluzadə mükafatını aldı
17:36
Futbol

Emil Quluzadə mükafatını aldı

İkinci Liqada “Ayın qolu”nun sahibi bəlli olub

PSJ-dən yeni taktika: Qol ötürməsinə görə mükafat
17:31
Futbol

PSJ-dən yeni taktika: Qol ötürməsinə görə mükafat

Paris klubu yeni bonus sistemi tətbiq edib
Samir Abasov: “Təzminat mövzusu lazım olduğundan artıq gündəmdə saxlanıldı” - VİDEO
17:25
Azərbaycan futbolu

Samir Abasov: “Təzminat mövzusu lazım olduğundan artıq gündəmdə saxlanıldı” - VİDEO

“Neftçi”nin sabiq baş məşqçisi bildirib ki, heç kim mənə öz cibindən pul verməyib
“Mançester Yunayted”dən gənc ulduz üçün rəsmi həmlə
17:06
Futbol

“Mançester Yunayted”dən gənc ulduz üçün rəsmi həmlə

“Qırmızı şeytanlar” “Lester”in 16 yaşlı vunderkindi Ceremi Monqanı istəyir

Ən çox oxunanlar

“Neftçi” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Zirə”yə yaxınlaşdı
11 Aprel 21:58
Futbol

“Neftçi” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Zirə”yə yaxınlaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 12-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Zirə” ilə oyunda xal itirib
11 Aprel 19:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Zirə” ilə oyunda xal itirib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 12-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: "İmişli" bir qolla qələbə qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO
12 Aprel 17:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "İmişli" bir qolla qələbə qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Jorj Kaşkilyanın yetirmələri 15 oyunluq qələbə həsrətinə son qoyub
Tamblinqçilər Avropa Çempionatında Azərbaycana ilk medalı gətiriblər - İDMAN.BİZ PORTUQALİYADAN + YENİLƏNİB/VİDEO
11 Aprel 23:04
Gimnastika

Tamblinqçilər Avropa Çempionatında Azərbaycana ilk medalı gətiriblər - İDMAN.BİZ PORTUQALİYADAN + YENİLƏNİB/VİDEO

Tamblinq üzrə komanda finalı başa çatıb