Van Deyk: “Ümid edirəm ki, “Liverpul”un tarixində daha bir parlaq fəsil yazacağıq”

“Liverpul”un müdafiəçisi və kapitanı Vircil van Deyk UEFA Çempionlar Liqasının dörddəbir final mərhələsinin PSJ ilə cavab oyunundan əvvəl danışıb.
İdman.Biz bildirir ki, oyun bu gün “Enfild”də keçiriləcək. Parisdəki ilk oyun mersisaydlıların 0:2 hesablı məğlubiyyəti ilə başa çatıb.
“Şəraitlər fərqli şəkildə inkişaf edə bilər, amma özümüzü yenidən tanış bir yerdə tapırıq: “Enfild”, UEFA Çempionlar Liqasının vacib gecəsi, güclü rəqib və klubumuz üçün birlikdə həqiqətən xüsusi bir şey yaratmaq şansı.
Bu gecəki matçı səbirsizliklə gözləyirəm və ümid edirəm ki, siz də bu hissi bölüşəcəksiniz. Qarşıdakı vəzifənin miqyasını və çətinliyini başa düşürük, amma bizi futbol edən oyunlar və bu kimi gecələrdir. Əgər belə anlardan zövq ala bilmirsinizsə, bəlkə də səhv idman növünü seçmisiniz.
Parisdəki ilk oyundan sonra dedim ki, yarımfinala çıxmaq üçün qeyri-adi bir şeyə ehtiyacımız olacaq. Bu, ilk növbədə oyunumuzla bağlıdır - onun keyfiyyəti və intensivliyi. Azarkeşlərin dəstəyi də eyni dərəcədə vacibdir; stadiondakı atmosfer inanılmaz olmalıdır. Uğur qazanmaq istəyiriksə, hər ikisi ən yüksək səviyyədə olmalıdır.
Həm bu mövsüm, həm də ötən mövsüm “Mançester Siti”, “Roma”, “Barselona” və həmçinin “Real Madrid”ə qarşı matçları xatırlayıram. Sizi əmin edirəm: bu soyunma otağındakı hər bir oyunçu bu gün yenidən tarix yarada biləcəyimizə inanır.
Bəli, Parisdəki oyun bizim ən yaxşı oyunumuz deyildi və biz inkişaf etməliyik. Amma “Enfild” xüsusi bir yerdir. Burada hər şey fərqlidir və ümid edirəm ki, bu gecə bunu nümayiş etdirə bilərik. Daha əvvəl də dediyim kimi, bu oyunu həqiqətən səbirsizliklə gözləyirəm. Bunlar birlikdə, bir vahid olaraq dəyərləndirməli olduğumuz anlardır. Gəlin hər şeyimizi verək. Ümid edirəm ki, bu gün “Liverpul”un tarixində daha bir parlaq fəsil yazacağıq”, - van Deyk deyib.