AZ

Futbol
Xəbərlər
13 Aprel 2026 07:05
219
Xristo Stoiçkov: “İndi oyunçular emblemi öpür, iki gündən sonra isə gedirlər”

İspaniyanın “Barselona” klubunun əfsanəvi futbolçusu Xristo Stoiçkov klubun embleminə və sadiqliyə olan münasibəti barədə kəskin fikirlər səsləndirib.

İdman.Biz xəbər verir ki, veteran hücumçu emblemin ağırlığından danışıb.

“Əgər emblemi həqiqətən hiss edirsənsə, bunu deməlisən. İndi biz emblemi öpən oyunçuları görürük, iki gündən sonra isə onlar komandanı tərk edirlər. Bu emblemin böyük çəkisi var”, - deyə Stoiçkov bildirib.

Keçmiş futbolçu həmçinin Lionel Messini hələ 12 yaşından tanıdığını və onun istedadına heyran olduğunu söyləyib:

“Mən onun oyununu hələ 12 yaşı olanda bəyənmişdim. Karyeramı bitirdikdən sonra klubun gənclər komandası ilə vaxt keçirmək imkanım oldu və orada Messi, Boyan, Pedro, Puyol, Xavi, İnyesta, Pike və Viktor Valdes kimi ulduzların yetişməsinə şahidlik etdim. Messiyə pərəstiş edirəm, çünki o, futbol dünyasına böyük sevinc bəxş edib”.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Mark Bernal zədə səbəbindən sıradan çıxa bilər
07:55
Futbol

Mark Bernal zədə səbəbindən sıradan çıxa bilər

Həkimlər yekun qərarı bu gün açıqlayacaqlar
“Fənərbağça”dan “Qalatasaray”ın oyunundan dərhal sonra atmacalı paylaşım - FOTO
07:40
Futbol

“Fənərbağça”dan “Qalatasaray”ın oyunundan dərhal sonra atmacalı paylaşım - FOTO

“Sarı-lacivərdlilər” çempionluq yarışında xal fərqinin azalmasına reaksiya verib
“Çelsi” son altı oyunda beşinci məğlubiyyətini alıb
06:31
Futbol

“Çelsi” son altı oyunda beşinci məğlubiyyətini alıb

London təmsilçisi bütün turnirlər daxil olmaqla uğursuz seriyasını davam etdirir
Skaloni və Messinin qərarı: Argentina millisində dumanlı vəziyyət
04:57
DÇ-2026

Skaloni və Messinin qərarı: Argentina millisində dumanlı vəziyyət

Ulduz futbolçunun qeyri-müəyyən gələcəyi diqqət mərkəzindədir
Saşa İliç: “Mənim futbolçu ilə konfliktim “feyk” xəbərdir”
04:38
Futbol

Saşa İliç: “Mənim futbolçu ilə konfliktim “feyk” xəbərdir”

“Sumqayıt”ın baş məşqçisi komandanın Premyer Liqadan düşmək təhlükəsini real görmür
“Barselona” Osimhen üçün hər şeyi gözə alıb
03:45
Futbol

“Barselona” Osimhen üçün hər şeyi gözə alıb

İspaniya nəhəngi nigeriyalı hücumçunu transfer etmək üçün beş ulduz futbolçunu satışa çıxarır

Ən çox oxunanlar

“Neftçi” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Zirə”yə yaxınlaşdı
11 Aprel 21:58
Futbol

“Neftçi” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Zirə”yə yaxınlaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 12-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Zirə” ilə oyunda xal itirib
11 Aprel 19:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Zirə” ilə oyunda xal itirib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 12-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: "İmişli" bir qolla qələbə qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO
12 Aprel 17:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "İmişli" bir qolla qələbə qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Jorj Kaşkilyanın yetirmələri 15 oyunluq qələbə həsrətinə son qoyub
Tamblinqçilər Avropa Çempionatında Azərbaycana ilk medalı gətiriblər - İDMAN.BİZ PORTUQALİYADAN + YENİLƏNİB/VİDEO
11 Aprel 23:04
Gimnastika

Tamblinqçilər Avropa Çempionatında Azərbaycana ilk medalı gətiriblər - İDMAN.BİZ PORTUQALİYADAN + YENİLƏNİB/VİDEO

Tamblinq üzrə komanda finalı başa çatıb