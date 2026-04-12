12 Aprel 2026
Kaxaber Tsxadadze: “Qəbələ”nin problemi Premyer Liqanı tərk edəndə başlamışdı”

12 Aprel 2026 20:57
Misli Premyer Liqasının 27-ci turunda “Qəbələ” doğma meydanda “İmişli”yə minimal hesabla (0:1) uduzub.

İdman.Biz xəbər verir ki, Qəbələ təmsilçisinin baş məşqçisi Kaxaber Tsxadadze oyundan sonra keçirilən mətbuat konfransında məğlubiyyəti şərh edib və komandadakı mövcud vəziyyətdən danışıb.

“Çox acı məğlubiyyətdir. “İmişli” böyük qüvvə ilə müdafiə olunan komandadır və rəqibin səhvlərindən yaxşı istifadə edirlər. Standart vəziyyət zamanı səhvə yol verdik. Topa nəzarət edirdik, lakin sonluq yox idi. Bu, qışdan sonra onların ilk qələbəsi idi. Onlara qarşı bu cür səhv etmək olmaz”, - deyə baş məşqçi bildirib.

Tsxadadze “Qəbələ”nin bir neçə il əvvəl Avropa Liqasının qrup mərhələsində oynadığını, indi isə məqsədin liqada qalmaq olduğunu vurğulayıb.

Komandanın heyət seçimi ilə bağlı tənqidlərə cavab verən baş məşqçi, Birinci Liqadakı çempion heyəti qoruyub saxlamasının səbəbini açıqlayıb:

“Qəbələ”nin problemi indi yox, Premyer Liqanı tərk edəndə başlamışdı. Geri qayıdanda Birinci Liqada çempion olan heyətin 95 faizini saxladıq. Çünki bizi çempion edən futbolçulara şans verməliydik, heyəti dağıdıb tamamilə legionerlərdən komanda qurmaq düzgün olmazdı. Bir az bəxtimiz də gətirmir”.

Tsxadadze sonda komandanın “İmişli”dən zəif oynamadığını, sadəcə nəticə qazana bilmədiklərini əlavə edib.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

La Liqa: “Malyorka” doğma meydanda “Rayo Valyekano”nu məğlub edib - YENİLƏNİR
20:46
Futbol

La Liqa: “Malyorka” doğma meydanda “Rayo Valyekano”nu məğlub edib - YENİLƏNİR

Vedat Muriçinin dublu komandasına vacib üç xal qazandırıb
Jorj Kaşkilya: “Bu, həmin jurnalistə cavabımızdır”
20:38
Futbol

Jorj Kaşkilya: “Bu, həmin jurnalistə cavabımızdır”

“İmişli”nin baş məşqçisi “Qəbələ” üzərindəki qələbəni klub prezidentinə həsr edib
Bundesliq: “Köln” doğma meydanda “Verder”ə qalib gəlib
20:09
Futbol

Bundesliq: “Köln” doğma meydanda “Verder”ə qalib gəlib

Bremen təmsilçisi matçın böyük hissəsini azlıqda keçirib
Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” qonaqları məğlub yola saldı - YENİLƏNİB + VİDEO
20:05
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” qonaqları məğlub yola saldı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Boz qurd”lar xallarını 52-yə çatdıraraq turnir cədvəlində mövqeyini möhkəmləndirdi
Argentinalı futbolçunun “bomba zarafatı” baha başa gəldi - VİDEO
19:48
Futbol

Argentinalı futbolçunun “bomba zarafatı” baha başa gəldi - VİDEO

32 yaşlı oyunçunun hərəkəti ucbatından 1200-dən çox sərnişin ləngiyib
Premyerliqa: “Tottenhem” “Sanderlend”ə uduzaraq autsayderlər zonasında qalıb
19:33
Futbol

Premyerliqa: “Tottenhem” “Sanderlend”ə uduzaraq autsayderlər zonasında qalıb

“Mahmızlar” növbəti məğlubiyyətdən sonra 18-ci pilləyə düşüblər

“Neftçi” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Zirə”yə yaxınlaşdı
11 Aprel 21:58
Futbol

“Neftçi” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Zirə”yə yaxınlaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 12-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Zirə” ilə oyunda xal itirib
11 Aprel 19:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Zirə” ilə oyunda xal itirib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 12-də yekun vurulacaq
Tamblinqçilər Avropa Çempionatında Azərbaycana ilk medalı gətiriblər - İDMAN.BİZ PORTUQALİYADAN + YENİLƏNİB/VİDEO
11 Aprel 23:04
Gimnastika

Tamblinqçilər Avropa Çempionatında Azərbaycana ilk medalı gətiriblər - İDMAN.BİZ PORTUQALİYADAN + YENİLƏNİB/VİDEO

Tamblinq üzrə komanda finalı başa çatıb
Azərbaycan batutçuları 2027-ci il Avropa Oyunlarına lisenziya qazanıblar – İDMAN.BİZ Portuqaliyadan
10 Aprel 23:24
Gimnastika

Azərbaycan batutçuları 2027-ci il Avropa Oyunlarına lisenziya qazanıblar – İDMAN.BİZ Portuqaliyadan - YENİLƏNİB + VİDEO

Yeniyetmə cütlüklər arasında final mərhələsi 12 apreldə keçiriləcək