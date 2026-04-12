Superliqa: “Konyaspor” dayanmaq bilmir - VİDEO

Türkiyə Superliqasının 29-cu turunda “Konyaspor” öz meydanında “Fatih Karagümrük”ü qəbul edib. Görüş meydan sahiblərinin 3:0 hesablı inamlı qələbəsi ilə başa çatıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, “Konyaspor”a qalibiyyət qazandıran qolları 21-ci dəqiqədə Blaz Kramer, 28-ci dəqiqədə Jakson Muleka və 90+2-ci dəqiqədə Dioqo Qonçalves vurublar.
Bu nəticədən sonra İlhan Palutun rəhbərlik etdiyi komandanın liqadakı məğlubiyyətsizlik seriyası beş oyuna yüksəlib. Xallarının sayını 34-ə çatdıran “yaşıl-ağlar” turnir cədvəlində səkkizinci pillədəki mövqelərini möhkəmləndiriblər. Turnir cədvəlinin sonuncu pilləsində qərarlaşan “Fatih Karagümrük” isə 20 xalda qalıb.
Növbəti turda “Konyaspor” səfərdə “Antalyaspor”un qonağı olacaq. “Fatih Karagümrük” isə doğma meydanda “Eyüpspor”u sınağa çəkəcək.