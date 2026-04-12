Tovuzda kabab iyli futbol dueli - VİDEO

12 Aprel 2026 21:20
Azərbaycan Premyer Liqasının 27-ci turunun son qarşılaşması təkcə meydandakı mübarizə ilə deyil, futboldankənar maraqlı hadisə ilə də yadda qalıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, Tovuz şəhər stadionunda keçirilən “Turan Tovuz” - “Sumqayıt” oyunu zamanı azarkeşlər gözlənilməz “aroma sürprizi” ilə üz-üzə qalıblar.

Belə ki, stadiona yaxın ərazidə fəaliyyət göstərən restoranların birindən qalxan kabab iyi və tüstüsü küləyin təsiri ilə tribunlara doğru yayılıb. Baş verənlər oyunun gedişinə ciddi təsir göstərməsə də, tribunlarda fərqli bir atmosfer formalaşdırıb.

Oyunu şərh edən aparıcı da kabab tüstüsündən oyunçuları seçməkdə çətinlik çəkdiyini deyib.

Qeyd edək ki, oyun meydan sahiblərinin 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

