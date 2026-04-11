İtaliya A Seriyası: Fabreqasın “Komo”su “İnter”dən alınan darmadağının revanşına hazırlaşır - İDMAN.BİZ-in İCMALI

İtaliyada futbol üzrə milli çempionatın 32-ci turu davam edir.
İdman.Biz bu barədə xəbər verir ki, tur artıq dünən start götürüb və "Roma" evdə "Piza" üzərində 3:0 hesablı qələbə qazanıb.
Hazırda turnir cədvəlinin yuxarı hissəsində əsas intriqa yalnız çempionluq yarışı ilə deyil, həm də liderin arxasındakı yerlər uğrunda mübarizə ilə bağlıdır. “Milan” 72 xalla liderdir, “Napoli” “Milan”ı 1:0 hesabı ilə məğlub etdikdən sonra 65 xalla ikinci pilləyə yüksəlib, “Milan” isə 63 xalla üçüncü yerə enib. Daha sonra “Komo” 1907 58 xalla dördüncüdür, ardınca “Yuventus” və artıq turda oynayan “Roma” 57 xalla qərarlaşıb.
“Komo” - “İnter” (12 aprel)
Turun mərkəzi oyunu Lombardiyada keçiriləcək və burada çempionatın dördüncü komandası lideri qəbul edəcək. “İnter” üçün bu, xal itkisinə yol verməməli olduğu qarşılaşmadır: komanda “Napoli” üzərində 7 xallıq üstünlüyünü qoruyur və çempionluq yarışına nəzarət edir. “Komo” üçün də bu oyun az əhəmiyyət daşımır, çünki Sesk Fabreqasın komandası mövsümün ən parlaq çıxışlarından birini nümayiş etdirir və qələbə qazanacağı halda ilk üçlük uğrunda mübarizəni davam etdirə bilər.
Bu mövsüm rəqiblər artıq iki dəfə qarşılaşıb. A Seriyasının ilk dövrəsində “İnter” evdə “Komo”nu 4:0 hesabı ilə darmadağın edib, mart ayında isə komandalar İtaliya Kubokunun yarımfinal mərhələsinin ilk oyununda 0:0 hesablı heç-heçə ediblər. Ümumilikdə isə “Komo”nun A Seriyasına qayıdışından sonra milanlılar bu rəqibə qarşı keçirdikləri üç oyunun hamısında qalib gəlib və top fərqi 8:0 olub.
“Komo” belə oyun öncəsi özünə inamlıdır. Komanda çempionatda artıq yeddi oyundur məğlub olmur və son heç-heçə 6 oyunluq qələbə seriyasını dayandırıb. Fabreqasın komandası etibarlı müdafiəsi və nizamlı oyunu ilə seçilir ki, bu da ona avrokuboklar zonasına yaxın qalmağa və daha yüksək yerlər uğrunda mübarizə aparmağa imkan verir.
“İnter”də də ümumi fon müsbətdir, baxmayaraq ki, problemlər də mövcuddur. Komanda liqanın ən məhsuldar hücum xəttinə malikdir və bu yaxınlarda “Roma”nı inamlı şəkildə məğlub edib. Lakin “Komo” ilə səfər oyunu öncəsi lider hücumun əsas oyunçularından biri Lautaro Martínezin zədəsi səbəbindən kadr problemi ilə üzləşib ki, bu da hücum xəttində balansı poza bilər.
Kağız üzərində “İnter” heyət keyfiyyəti, bu qarşılaşmadakı tarixi üstünlüyü və liqanın ən yaxşı hücumuna sahib olması səbəbilə favorit sayılır. Lakin hazırda “Komo” istənilən rəqib üçün ən narahat komandalardan biri kimi görünür: Fabreqas artıq sadəcə maraqlı layihə deyil, turnir cədvəlinin yuxarı hissəsində yerlər uğrunda mübarizəyə qoşula biləcək real güc formalaşdırıb.
32-ci turun digər oyunları:
10 aprel
“Roma” – “Piza” 3:0
11 aprel
“Kalyari” – “Kremoneze”
“Torino” – “Verona”
“Milan” – “Udineze”
“Atalanta” – “Yuventus”
12 aprel
“Cenoa” – “Sassuolo”
“Parma” – “Napoli”
“Bolonya” – “Leççe”
14 aprel
“Fiorentina” – “Latsio”
Turnir cədvəli (32-ci turun əsas hissəsindən əvvəl):
“İnter” – 72
“Napoli” – 65
“Milan” – 63
“Komo” – 58
“Yuventus” – 57
“Roma” – 57
“Atalanta” – 53
“Bolonya” – 45
“Latsio” – 44
“Sassuolo” – 42
“Udineze” – 40
“Torino” – 36
“Parma” – 35
“Cenoa” – 33
“Fiorentina” – 32
“Kalyari” – 30
“Kremoneze” – 27
“Leççe” – 27
“Verona” – 18
“Piza” – 18
Qeyd: “Roma” və “Piza” artıq turu açdıqları üçün bir oyun artıq keçiriblər.