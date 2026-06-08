Cəlal Hüseynov: “Karyeramı xaricdə davam etdirməyi düşünürəm”

“Hazırlıq çox yaxşı keçir”.
İdman.Biz xəbər verir ki, bunu Azərbaycan millisinin müdafiəçisi Cəlal Hüseynov San-Marino ilə keçiriləcək yoldaşlıq oyunu öncəsi mətbuat konfransında deyib.
O, sabah qalib gəlmək istədiklərini bildirib: “Mövsüm ərzindəki oyunların yorğunluğu olsa da, kollektivdə ab-hava yaxşıdır. Rəqib dünya reytinqində bizdən aşağıdadır. Amma yaxşı komandadır. Asan görüş olmayacaq”.
“Bolqarıstanın “Arda” klubu ilə müqaviləm yekunlaşıb. Karyeramı xaricdə davam etdirməyi düşünürəm. Ayın ortalarına yaxın yeni klubum bəlli olacaq. Tələsmək istəmirəm”, - deyə futbolçu qeyd edib.
Macarıstanın Sombatxey şəhərində yerləşən “Haladaş” stadionunda təşkil olunacaq görüş Bakı vaxtı ilə saat 22:00-da başlayacaq.