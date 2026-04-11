Premyer Liqada xüsusi duel: 30-cu “Sabah” - “Zirə”

11 Aprel 2026 17:05
Bu gün futbol üzrə Misli Premyer Liqasının 27-ci turunda baş tutacaq “Sabah” - “Zirə” qarşılaşması xüsusi əhəmiyyət daşıyır.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu görüş komandalar arasında çempionat tarixində 30-cu duel olacaq.

İndiyədək keçirilmiş 29 oyunun 12-də “Sabah”, 8-də isə “Zirə” qələbə qazanıb. Qalan 9 matç isə heç-heçə ilə yekunlaşıb.

“Qartallar” Premyer Liqada son beş görüşdə rəqibini məğlub edə bilməyib. Rəşad Sadıqovun baş məşqçisi olduğu komanda son qələbəsini 2024-cü ilin avqustunda əldə edib - həmin oyunda 2 cavabsız qol vurulmuşdu. Ondan sonra tərəflər arasında keçirilən üç qarşılaşma 1:1 hesabı ilə başa çatıb.

Cari mövsümdə isə üstünlük “Sabah”ın tərəfindədir - komanda iki oyunda 3:1 və 3:0 hesablı qələbələr əldə edib.

Qeyd edək ki, “Sabah” - “Zirə” matçı bu gün saat 18:00-da “Bank Respublika Arena”da oynanılacaq.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Real Sosyedad” “Alaves” üzərində qələbəni əldən verib
18:26
Dünya futbolu

“Real Sosyedad” “Alaves” üzərində qələbəni əldən verib

“Real Sosyedad” La Liqada 31 oyundan 42 xalla yeddincidir
Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” - “Zirə” oyununda hesab açıldı - CANLI
18:17
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” - “Zirə” oyununda hesab açıldı - CANLI

Tura aprelin 12-də yekun vurulacaq
Türkiyə Superliqası: “Başakşehir” “Gənclərbirliyi”ni darmadağın etdi
18:14
Dünya futbolu

Türkiyə Superliqası: “Başakşehir” “Gənclərbirliyi”ni darmadağın etdi

Bu oyundan sonra “Başakşehir”in 47 xalı var, komanda 5-ci yerdədir
“İmişli”nin serbiyalı yarımmüdafiəçisi: “Son iki turu gözləmək istəməzdim” - MÜSAHİBƏ
18:08
Azərbaycan futbolu

“İmişli”nin serbiyalı yarımmüdafiəçisi: “Son iki turu gözləmək istəməzdim” - MÜSAHİBƏ

Nikola Karaklaiç komandadan maksimum nəticə gözlədiyini bildirdi
“Real Madrid” azarkeşlərindən korrupsiya ittihamı
17:41
Futbol

“Real Madrid” azarkeşlərindən korrupsiya ittihamı

“Jirona” ilə heç-heçədən sonra madridlilər hakimləri fitə basıblar
“Arsenal” evdə “Bornmut”a uduzdu - VİDEO
17:36
Futbol

“Arsenal” evdə “Bornmut”a uduzdu - VİDEO

London klubunun xal itkisi çempionluq yarışında gərginliyi artırdı
Azərbaycan Premyer Liqası: “Şamaxı” - “Qarabağ” oyunu qolsuz bərabərliklə yekunlaşıb - YENİLƏNİB + VİDEO
17:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Şamaxı” - “Qarabağ” oyunu qolsuz bərabərliklə yekunlaşıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 12-də yekun vurulacaq

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan batutçuları 2027-ci il Avropa Oyunlarına lisenziya qazanıblar – İDMAN.BİZ Portuqaliyadan
10 Aprel 23:24
Gimnastika

Azərbaycan batutçuları 2027-ci il Avropa Oyunlarına lisenziya qazanıblar – İDMAN.BİZ Portuqaliyadan - YENİLƏNİB + VİDEO

Yeniyetmə cütlüklər arasında final mərhələsi 12 apreldə keçiriləcək
Azərbaycan Premyer Liqası: “Karvan-Yevlax” - “Kəpəz”i darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO
10 Aprel 17:28
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Karvan-Yevlax” - “Kəpəz”i darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 12-də yekun vurulacaq
Konfrans Liqası: “Kristal Palas” və “Şaxtyor”dan böyükhesablı qələbə
10 Aprel 01:07
Dünya futbolu

Konfrans Liqası: “Kristal Palas” və “Şaxtyor”dan böyükhesablı qələbə - YENİLƏNİB

İlk oyun günündə dörd qarşılaşma keçirilib
“Sabah” basketbol klubu Çempionlar Liqasında bir ilkə imza atıb!
8 Aprel 21:50
Basketbol

“Sabah” basketbol klubu Çempionlar Liqasında bir ilkə imza atıb! - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycan basketbolunda yeni tarix yazılıb