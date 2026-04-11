11 Aprel 2026
Azərbaycan Premyer Liqası: “Şamaxı” “Qarabağ” ilə üz-üzə

11 Aprel 2026 09:00
Bu gün futbol üzrə Misli Premyer Liqasının 27-ci turunun oyunu “Şamaxı” “Qarabağ” arasında baş tutacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, saat 15:30-da start götürəcək turun mərkəzi qarşılaşmasını İnqilab Məmmədov idarə edəcək.

“Şamaxı” 31 xalla turnir cədvəlinin səkkizinci pilləsində yer alıb. 55 xala malik “Qarabağ” isə ikincidir.

Misli Premyer Liqası
Dördüncü dövrə, 27-ci tur
11 aprel
15:30. “Şamaxı” - “Qarabağ”
Hakimlər: İnqilab Məmmədov, Elşad Abdullayev, Pərvin Talıbov, Vüqar Həsənli
VAR: Kamal Umudlu
AVAR: Vüsal Məmmədov
Hakim-inspektor: Anar Salmanov
AFFA nümayəndəsi: Eldəniz Musayev
Şamaxı şəhər stadionu

Qeyd edək ki, tura aprelin 12-də yekun vurulacaq.

