“Real Sosyedad” “Alaves” üzərində qələbəni əldən verib

İspaniya La Liqasının 2025/26 mövsümünün 31-ci turunda “Real Sosyedad” və “Alaves” arasında keçirilən oyun başa çatıb.
İdman.Biz bildirir ki, komandalar İspaniyanın San Sebastyan şəhərindəki “Real Arena”da qarşılaşıblar. Oyun 3:3 hesablı heç-heçə ilə başa çatıb.
Üçüncü dəqiqədə baskların müdafiəçisi Due Çaleta-Çar öz qapısına qol vurub. 14-cü dəqiqədə xorvatiyalı Luka Suçiç hesabı bərabərləşdirib. 24-cü dəqiqədə hücumçu İbrahim Diabate qonaqların ikinci qolunu vurub. 27-ci dəqiqədə “Alaves”in qapıçısı Antonio Sivera öz qapısına qol vurub. 60-cı dəqiqədə hücumçu Orri Oskarsson “Sosyedad”ı irəli çıxarıb. 90+3-cü dəqiqədə ev sahibi komandanın müdafiəçisi Serxio Qomes qırmızı vərəqə alıb. 90+7-ci dəqiqədə hücumçu Lukas Boye “Alaves”ə heç-heçə qazandırıb.
“Real Sosyedad” La Liqada 31 oyundan 42 xalla yeddinci, “Alaves” isə 33 xalla 15-ci yerdədir.