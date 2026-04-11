“Arsenal” evdə “Bornmut”a uduzdu - VİDEO

İngiltərə Premyer Liqasının 32-ci turunda “Arsenal” ilə “Bornmut” arasında keçirilən oyun başa çatıb.
İdman.Biz bu barədə xəbər verir ki, Londondakı “Emirates” stadionunda keçirilən qarşılaşma qonaqların 2:1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.
Oyunda hesabı 17-ci dəqiqədə “Bornmut”un hücumçusu Eli Kroupi açıb, 35-ci dəqiqədə isə Viktor Dyokeres penaltidən fərqlənərək tarazlığı bərpa edib.
74-cü dəqiqədə Aleks Skott qonaqları yenidən hesabda önə çıxarıb və bu qol matçın taleyini həll edib. Hazırda “Arsenal” 70 xalla turnir cədvəlinin lideridir, “Bornmut” isə 45 xalla 9-cu pilləyə yüksəlib.