Yamal: "Atam Ronaldunun böyük azarkeşidir" - VİDEO

11 Aprel 2026 14:01
"Barselona" futbol klubunun gənc ulduzu Lamin Yamal Kriştianu Ronaldu haqqında fikirlərini bölüşüb.

İdman.Biz bu barədə xarici KİV-ə istinadən xəbər verir.

Yamal portuqaliyalı ulduzu futbol əfsanəsi adlandırıb və atasının da onun böyük azarkeşi olduğunu bildirib.

O qeyd edib ki, Ronaldunun “akrobatik zərbə ilə (bisisikleta)” ilə vurduğu qol Çempionlar Liqası tarixinin ən gözəl qolu hesab oluna bilər.

Gənc futbolçu bu epizodun futbol tarixində xüsusi yer tutduğunu vurğulayıb.

Lamin Yamaldan Ronaldu etirafı Yamalın bu dürüstlüyü haqqında nə düşünürsünüz? 👇 #LamineYamal #CR7 #Barcelona #ChampionsLeague

