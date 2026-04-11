Yamal: "Atam Ronaldunun böyük azarkeşidir" - VİDEO

"Barselona" futbol klubunun gənc ulduzu Lamin Yamal Kriştianu Ronaldu haqqında fikirlərini bölüşüb.
İdman.Biz bu barədə xarici KİV-ə istinadən xəbər verir.
Yamal portuqaliyalı ulduzu futbol əfsanəsi adlandırıb və atasının da onun böyük azarkeşi olduğunu bildirib.
O qeyd edib ki, Ronaldunun “akrobatik zərbə ilə (bisisikleta)” ilə vurduğu qol Çempionlar Liqası tarixinin ən gözəl qolu hesab oluna bilər.
Gənc futbolçu bu epizodun futbol tarixində xüsusi yer tutduğunu vurğulayıb.
@idman.biz
Lamin Yamaldan Ronaldu etirafı Yamalın bu dürüstlüyü haqqında nə düşünürsünüz? 👇 #LamineYamal #CR7 #Barcelona #ChampionsLeague♬ оригинальный звук - Idman və Biz