İspaniya La Liqası: “Real Madrid"in xal itkisi “Barselona”ya çempionluq yarışında fərqi artırmaq imkanı verir - İDMAN.BİZ-in İCMALI

İspaniyada milli futbol çempionatının 31-ci turu davam edir.
İdman.Biz bu barədə xəbər verir ki, hazırda turnir cədvəlinin yuxarı hissəsində vəziyyət böyük ölçüdə “Barselona”nın xeyrinə işləyir.
Kataloniya klubu 30 oyundan sonra 76 xalla liderdir, “Real Madrid” isə artıq 31-ci turun matçını keçirib və evdə “Jirona” ilə 1:1 hesablı heç-heçə edərək xal itirib, bundan əvvəlki turda isə “Malyorka” 1:2 hesabı ilə uduzub. Bu fonda Madrid klubu üçün çempionluq mübarizəsi getdikcə çətinləşir: komanda məhz səhv etmək imkanının demək olar ki, qalmadığı anda temp itirir.
“Barselona” – “Espanyol” (11 aprel)
Bu turda Kataloniya derbisi ikiqat əhəmiyyət daşıyır. “Barselona” üçün bu, “Real Madrid”in “Jirona” ilə matçdakı xal itkisini daha da ağırlaşdırmaq və qələbə qazanacağı halda fərqi doqquz xala çatdırmaq şansıdır. Lakin eyni zamanda bu oyun Çempionlar Liqasından ayrı düşünülə bilməz: artıq 14 apreldə Hansi Flikin komandası “Atletiko” ilə 1/4 finalın cavab matçına çıxacaq, ilk oyunda isə öz meydanında 0:2 hesabı ilə məğlub olub. Bu baxımdan məsələ təkcə 3 xal deyil, həm də daxili çempionatla Avropa turnirindəki mübarizəni necə uzlaşdırmaqdan ibarətdir.
Cari mövsümün ilk dövrəsində “Barselona” səfərdə “Espanyol”u 2:0 hesabı ilə məğlub edib, hər iki qol matçın sonlarında Dani Olmo və Robert Levandovskinin hesabına vurulub. Üstəlik, La Liqada bu rəqiblər arasında keçirilən son 29 oyunda “Espanyol” bir dəfə də qələbə qazanmayıb.
“Barselona” derbi öncəsi həm heyət, həm də taktiki baxımdan müəyyən nüanslarla üzləşib. Frenkie de Jong artıq tam hazırdır, lakin Andreas Kristensen, Mark Bernal və Rafinya hələ də sıradan kənardadır. Flik oyundan əvvəl bildirib ki, komanda Çempionlar Liqasındakı vacib görüşə baxmayaraq derbiyə ikinci dərəcəli yanaşmayacaq və doğma meydanda qələbə qazanmaq istəyir.
“Espanyol”un da öz hədəfləri və motivasiyası var. Komanda 38 xalla 10-cu pillədədir və turnir cədvəlinin ortasında tam rahat mövqedə deyil. Baş məşqçi Manolo Qonsales bildirib ki, “Barselona” üzərində qələbə onun məşqçi karyerasında ən xüsusi gün ola bilər və eyni zamanda komandaya La Liqada qalmağı demək olar ki, təmin edər.
“Sevilya” – “Atletiko Madrid” (11 aprel)
Andalusiyada keçiriləcək axşam oyunu da mövsümün iki əsas xətti ilə bağlıdır. Atlético Madrid 57 xalla 4-cü pillədədir və 3-cü yerdəki Villarreal CFdan cəmi 1 xal geri qalır, buna görə xal itkisi ilk “üçlük” uğrunda mübarizəni çətinləşdirə bilər.
Eyni zamanda burada da Çempionlar Liqası amili ön plandadır: Dieqo Simeonenin komandası ilk 1/4 final oyununda səfərdə “Barselona”ya 2:0 hesabı ilə qalib gəlib və indi 14 apreldə Madriddə keçiriləcək cavab görüşü öncəsi gücünü düzgün bölüşdürməlidir.
“Sevilya” isə tam fərqli vəziyyətdədir: komanda 31 xalla 17-ci pillədədir və təhlükəli zonadan cəmi 2 xal uzaqdadır.
Cari mövsümün ilk dövrəsində “Atletiko” öz meydanında “Sevilya”nı 3:0 hesabı ilə məğlub edib, qolları fasilədən sonra Xulian Alvares, Tyaqo Almada və Antuan Qrizmann vurublar.
“Sevilya”da son həftələr yenidənqurma prosesi gedir. Klub baş məşqçisini dəyişib və komanda çətin turnir vəziyyətində nəticələri sabitləşdirməyə çalışır. Milli komandaların oyunları ilə bağlı fasilədən sonra bir çox futbolçunun sıraya qayıtması meydan sahiblərinə əlavə seçim imkanı yaradır. Yeni baş məşqçi də bildirib ki, rəqibin statusu komandanın oyununa təsir etməməlidir.
“Atletiko” isə oyuna daha yüksək əhval-ruhiyyədə çıxır. Komanda Çempionlar Liqasında “Barselona” üzərində qələbədən sonra yaxşı formada olsa da, sıx təqvim səbəbindən qüvvəni düzgün bölüşdürmək məcburiyyətindədir.
31-ci turun digər oyunları:
10 aprel
“Real” – “Jirona” 1:1
11 aprel
“Real Sosyedad” – “Alaves”
“Elçe” – “Valensiya”
12 aprel
“Osasuna” – “Betis”
“Mayorka” – “Rayo Valyekano”
“Selta” – “Oviedo”
“Athletic” – “Vilyarreal”
13 aprel
“Levante” – “Xetafe”
Turnir cədvəli (31-ci turun əsas hissəsindən əvvəl):
“Barselona” – 76
“Real” – 70
“Vilyarreal” – 58
“Atletiko Madrid” – 57
“Betis” – 45
“Selta” – 44
“Real Sosyedad” – 41
“Xetafe” – 41
“Osasuna” – 38
“Espanyol” – 38
“Athletic” – 38
“Jirona” – 38
“Rayo Valyekano” – 35
“Valensiya” – 35
“Alaves” – 32
“Mayorka” – 31
“Sevilya” – 31
“Elçe” – 29
“Levante” – 26
“Oviedo” – 24