11 Aprel 2026
AZ

İspaniya La Liqası: “Real Madrid"in xal itkisi “Barselona”ya çempionluq yarışında fərqi artırmaq imkanı verir - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Futbol
İcmal
11 Aprel 2026 15:56
139
İspaniyada milli futbol çempionatının 31-ci turu davam edir.

İdman.Biz bu barədə xəbər verir ki, hazırda turnir cədvəlinin yuxarı hissəsində vəziyyət böyük ölçüdə “Barselona”nın xeyrinə işləyir.

Kataloniya klubu 30 oyundan sonra 76 xalla liderdir, “Real Madrid” isə artıq 31-ci turun matçını keçirib və evdə “Jirona” ilə 1:1 hesablı heç-heçə edərək xal itirib, bundan əvvəlki turda isə “Malyorka” 1:2 hesabı ilə uduzub. Bu fonda Madrid klubu üçün çempionluq mübarizəsi getdikcə çətinləşir: komanda məhz səhv etmək imkanının demək olar ki, qalmadığı anda temp itirir.

“Barselona” – “Espanyol” (11 aprel)

Bu turda Kataloniya derbisi ikiqat əhəmiyyət daşıyır. “Barselona” üçün bu, “Real Madrid”in “Jirona” ilə matçdakı xal itkisini daha da ağırlaşdırmaq və qələbə qazanacağı halda fərqi doqquz xala çatdırmaq şansıdır. Lakin eyni zamanda bu oyun Çempionlar Liqasından ayrı düşünülə bilməz: artıq 14 apreldə Hansi Flikin komandası “Atletiko” ilə 1/4 finalın cavab matçına çıxacaq, ilk oyunda isə öz meydanında 0:2 hesabı ilə məğlub olub. Bu baxımdan məsələ təkcə 3 xal deyil, həm də daxili çempionatla Avropa turnirindəki mübarizəni necə uzlaşdırmaqdan ibarətdir.

Cari mövsümün ilk dövrəsində “Barselona” səfərdə “Espanyol”u 2:0 hesabı ilə məğlub edib, hər iki qol matçın sonlarında Dani Olmo və Robert Levandovskinin hesabına vurulub. Üstəlik, La Liqada bu rəqiblər arasında keçirilən son 29 oyunda “Espanyol” bir dəfə də qələbə qazanmayıb.

“Barselona” derbi öncəsi həm heyət, həm də taktiki baxımdan müəyyən nüanslarla üzləşib. Frenkie de Jong artıq tam hazırdır, lakin Andreas Kristensen, Mark Bernal və Rafinya hələ də sıradan kənardadır. Flik oyundan əvvəl bildirib ki, komanda Çempionlar Liqasındakı vacib görüşə baxmayaraq derbiyə ikinci dərəcəli yanaşmayacaq və doğma meydanda qələbə qazanmaq istəyir.

“Espanyol”un da öz hədəfləri və motivasiyası var. Komanda 38 xalla 10-cu pillədədir və turnir cədvəlinin ortasında tam rahat mövqedə deyil. Baş məşqçi Manolo Qonsales bildirib ki, “Barselona” üzərində qələbə onun məşqçi karyerasında ən xüsusi gün ola bilər və eyni zamanda komandaya La Liqada qalmağı demək olar ki, təmin edər.

“Sevilya” – “Atletiko Madrid” (11 aprel)

Andalusiyada keçiriləcək axşam oyunu da mövsümün iki əsas xətti ilə bağlıdır. Atlético Madrid 57 xalla 4-cü pillədədir və 3-cü yerdəki Villarreal CFdan cəmi 1 xal geri qalır, buna görə xal itkisi ilk “üçlük” uğrunda mübarizəni çətinləşdirə bilər.

Eyni zamanda burada da Çempionlar Liqası amili ön plandadır: Dieqo Simeonenin komandası ilk 1/4 final oyununda səfərdə “Barselona”ya 2:0 hesabı ilə qalib gəlib və indi 14 apreldə Madriddə keçiriləcək cavab görüşü öncəsi gücünü düzgün bölüşdürməlidir.

“Sevilya” isə tam fərqli vəziyyətdədir: komanda 31 xalla 17-ci pillədədir və təhlükəli zonadan cəmi 2 xal uzaqdadır.

Cari mövsümün ilk dövrəsində “Atletiko” öz meydanında “Sevilya”nı 3:0 hesabı ilə məğlub edib, qolları fasilədən sonra Xulian Alvares, Tyaqo Almada və Antuan Qrizmann vurublar.

“Sevilya”da son həftələr yenidənqurma prosesi gedir. Klub baş məşqçisini dəyişib və komanda çətin turnir vəziyyətində nəticələri sabitləşdirməyə çalışır. Milli komandaların oyunları ilə bağlı fasilədən sonra bir çox futbolçunun sıraya qayıtması meydan sahiblərinə əlavə seçim imkanı yaradır. Yeni baş məşqçi də bildirib ki, rəqibin statusu komandanın oyununa təsir etməməlidir.

“Atletiko” isə oyuna daha yüksək əhval-ruhiyyədə çıxır. Komanda Çempionlar Liqasında “Barselona” üzərində qələbədən sonra yaxşı formada olsa da, sıx təqvim səbəbindən qüvvəni düzgün bölüşdürmək məcburiyyətindədir.

31-ci turun digər oyunları:

10 aprel

“Real” – “Jirona” 1:1

11 aprel

“Real Sosyedad” – “Alaves”

“Elçe” – “Valensiya”

12 aprel

“Osasuna” – “Betis”

“Mayorka” – “Rayo Valyekano”

“Selta” – “Oviedo”

“Athletic” – “Vilyarreal”

13 aprel

“Levante” – “Xetafe”

Turnir cədvəli (31-ci turun əsas hissəsindən əvvəl):

“Barselona” – 76

“Real” – 70

“Vilyarreal” – 58

“Atletiko Madrid” – 57

“Betis” – 45

“Selta” – 44

“Real Sosyedad” – 41

“Xetafe” – 41

“Osasuna” – 38

“Espanyol” – 38

“Athletic” – 38

“Jirona” – 38

“Rayo Valyekano” – 35

“Valensiya” – 35

“Alaves” – 32

“Mayorka” – 31

“Sevilya” – 31

“Elçe” – 29

“Levante” – 26

“Oviedo” – 24

Teymur Tuşiyev
İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Özbəkistanda Messinin oxşarı maraqla qarşılanıb - VİDEO
16:47
Futbol

Özbəkistanda Messinin oxşarı maraqla qarşılanıb - VİDEO

Lionel Messiyə bənzəyən kişi özbəkistanlıların milli geyimində

Azərbaycan Premyer Liqası: “Şamaxı” - “Qarabağ” oyununda ikinci hissə start götürüb - CANLI
16:33
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Şamaxı” - “Qarabağ” oyununda ikinci hissə start götürüb - CANLI

Tura aprelin 12-də yekun vurulacaq
Kompani: "Keyn meydanda ağrılarla bərabər mübarizə apardı"
15:45
Futbol

Kompani: "Keyn meydanda ağrılarla bərabər mübarizə apardı"

“Bavariya”nın baş məşqçisi hücumçunun “Real”a qarşı oyunda riskli vəziyyətdə meydana çıxdığını bildirib
Ballak “Bavariya”nın gənc futbolçusunun zədəsi barədə bədbin danışıb
15:23
Futbol

Ballak “Bavariya”nın gənc futbolçusunun zədəsi barədə bədbin danışıb

18 yaşlı Lennart Karl uzun müddət yaşıl meydanlardan kənarda qala bilər
“Bavariya” hücumçusu ilə bağlı qərar verdi
15:01
Futbol

“Bavariya” hücumçusu ilə bağlı qərar verdi

Fransalı hucumçu "Real Madrid", "Barselona" kimi komandaların hədəfindədir
Uğurcan Çakır dünyanın ən yaxşı 10 qapıçısı siyahısında
14:45
Futbol

Uğurcan Çakır dünyanın ən yaxşı 10 qapıçısı siyahısında

İngiltərədə qapıçılarla işləyən mütəxəssis Uğurcanın səviyyəsini qiymətləndirib

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan batutçuları 2027-ci il Avropa Oyunlarına lisenziya qazanıblar – İDMAN.BİZ Portuqaliyadan
10 Aprel 23:24
Gimnastika

Azərbaycan batutçuları 2027-ci il Avropa Oyunlarına lisenziya qazanıblar – İDMAN.BİZ Portuqaliyadan - YENİLƏNİB + VİDEO

Yeniyetmə cütlüklər arasında final mərhələsi 12 apreldə keçiriləcək
Azərbaycan Premyer Liqası: “Karvan-Yevlax” - “Kəpəz”i darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO
10 Aprel 17:28
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Karvan-Yevlax” - “Kəpəz”i darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 12-də yekun vurulacaq
Konfrans Liqası: “Kristal Palas” və “Şaxtyor”dan böyükhesablı qələbə
10 Aprel 01:07
Dünya futbolu

Konfrans Liqası: “Kristal Palas” və “Şaxtyor”dan böyükhesablı qələbə - YENİLƏNİB

İlk oyun günündə dörd qarşılaşma keçirilib
“Sabah” basketbol klubu Çempionlar Liqasında bir ilkə imza atıb!
8 Aprel 21:50
Basketbol

“Sabah” basketbol klubu Çempionlar Liqasında bir ilkə imza atıb! - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycan basketbolunda yeni tarix yazılıb