Kompani: "Keyn meydanda ağrılarla bərabər mübarizə apardı"

11 Aprel 2026 15:45
"Bavariya"nın baş məşqçisi Vinsent Kompani klubun aparıcı futbolçusu Harri Keyn barədə açıqlama verib.

İdman.Biz bu barədə xarici KİV-ə istinadən xəbər verir.

Mütəxəssis bildirib ki, Keyn Çempionlar Liqasının 1/4 finalında "Real Madrid"ə qarşı keçirilən oyunda ciddi ağrılarla meydanda olub və icazə verilən həddi aşan fiziki çətinliklərə baxmayaraq çıxış edib.

Onun sözlərinə görə, futbolçu oyundan sonra heç bir mənfi reaksiya göstərməyib və vəziyyəti sabitdir.

Kompani cavab oyunu öncəsi heyətdə bir-iki dəyişiklik ola biləcəyini, lakin bunun mövsüm boyu tətbiq edilən rotasiya siyasətinin davamı olduğunu deyib.

Baş məşqçi qeyd edib ki, start heyəti ilə bağlı yekun qərarı hələ verməyib və düşünməyə davam edir.

Qeyd edək ki, UEFA Çempionlar Liqasının dörddəbir finalının ilk oyununda “Bavariya” “Real Madrid” üzərində 2:1 hesablı qələbə qazanıb.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Özbəkistanda Messinin oxşarı maraqla qarşılanıb - VİDEO
16:47
Futbol

Özbəkistanda Messinin oxşarı maraqla qarşılanıb - VİDEO

Lionel Messiyə bənzəyən kişi özbəkistanlıların milli geyimində

Azərbaycan Premyer Liqası: “Şamaxı” - “Qarabağ” oyununda ikinci hissə start götürüb - CANLI
16:33
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Şamaxı” - “Qarabağ” oyununda ikinci hissə start götürüb - CANLI

Tura aprelin 12-də yekun vurulacaq
İspaniya La Liqası: “Real Madrid"in xal itkisi “Barselona”ya çempionluq yarışında fərqi artırmaq imkanı verir - İDMAN.BİZ-in İCMALI
15:56
Futbol

İspaniya La Liqası: “Real Madrid"in xal itkisi “Barselona”ya çempionluq yarışında fərqi artırmaq imkanı verir - İDMAN.BİZ-in İCMALI

İspaniya çempionatının 31-ci turu madridlilərin ambisiyalarına növbəti zərbə fonunda keçir
Ballak “Bavariya”nın gənc futbolçusunun zədəsi barədə bədbin danışıb
15:23
Futbol

Ballak “Bavariya”nın gənc futbolçusunun zədəsi barədə bədbin danışıb

18 yaşlı Lennart Karl uzun müddət yaşıl meydanlardan kənarda qala bilər
“Bavariya” hücumçusu ilə bağlı qərar verdi
15:01
Futbol

“Bavariya” hücumçusu ilə bağlı qərar verdi

Fransalı hucumçu "Real Madrid", "Barselona" kimi komandaların hədəfindədir
Uğurcan Çakır dünyanın ən yaxşı 10 qapıçısı siyahısında
14:45
Futbol

Uğurcan Çakır dünyanın ən yaxşı 10 qapıçısı siyahısında

İngiltərədə qapıçılarla işləyən mütəxəssis Uğurcanın səviyyəsini qiymətləndirib

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan batutçuları 2027-ci il Avropa Oyunlarına lisenziya qazanıblar – İDMAN.BİZ Portuqaliyadan
10 Aprel 23:24
Gimnastika

Azərbaycan batutçuları 2027-ci il Avropa Oyunlarına lisenziya qazanıblar – İDMAN.BİZ Portuqaliyadan - YENİLƏNİB + VİDEO

Yeniyetmə cütlüklər arasında final mərhələsi 12 apreldə keçiriləcək
Azərbaycan Premyer Liqası: “Karvan-Yevlax” - “Kəpəz”i darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO
10 Aprel 17:28
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Karvan-Yevlax” - “Kəpəz”i darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 12-də yekun vurulacaq
Konfrans Liqası: “Kristal Palas” və “Şaxtyor”dan böyükhesablı qələbə
10 Aprel 01:07
Dünya futbolu

Konfrans Liqası: “Kristal Palas” və “Şaxtyor”dan böyükhesablı qələbə - YENİLƏNİB

İlk oyun günündə dörd qarşılaşma keçirilib
“Sabah” basketbol klubu Çempionlar Liqasında bir ilkə imza atıb!
8 Aprel 21:50
Basketbol

“Sabah” basketbol klubu Çempionlar Liqasında bir ilkə imza atıb! - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycan basketbolunda yeni tarix yazılıb