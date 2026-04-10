10 Aprel 2026
“Liverpul” Salahın yerinə namizəd tapıb

10 Aprel 2026 16:47
Mövsümün sonunda Məhəmməd Salahın gedişinə hazırlaşan İngiltərənin “Liverpul” futbol komandası hücum xəttini gücləndirmək üçün axtarışlarını davam etdirir. İngiltərə təmsilçisi Salahın uzunmüddətli əvəzləyicisi kimi “Hoffenhaym”ın istedadlı futbolçusu Bazuman Tureni hədəfə alıb.

İdman.Biz “Bild” nəşrinə istinadla xəbər verir ki, mersisaydlı skautlar martın 31-də Şotlandiya və Kot-d’İvuar yığmaları arasında keçirilən yoldaşlıq görüşünü tribunadan izləyiblər. Almaniya klubunun şərəfini qoruyan 19 yaşlı vinger həmin qarşılaşmada 90 dəqiqə meydanda olub və skautların diqqətini çəkməyi bacarıb.

“Liverpul” rəhbərliyi Tureni Salahın boşluğunu doldura biləcək potensiallı oyunçu hesab edir. Gənc vinger bu mövsüm Bundesliqada göstərdiyi sürətli və texniki oyunla Avropanın bir neçə nəhəng klubunun da maraq dairəsinə düşüb.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan Premyer Liqası: “Karvan-Yevlax” - “Kəpəz” oyununda yenidən hesab dəyişib - CANLI
17:25
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Karvan-Yevlax” - “Kəpəz” oyununda yenidən hesab dəyişib - CANLI

Tura aprelin 12-də yekun vurulacaq
Hansi Flikdən Arbeloaya cavab: “Enerjimi buna sərf etmirəm”
17:13
Futbol

Hansi Flikdən Arbeloaya cavab: “Enerjimi buna sərf etmirəm”

“Barselona”nın baş məşqçisi Levandovskinin gələcəyi ilə bağlı sualları cavablandırmaqdan imtina edib
Millimizin sabiq futbolçusu: “Qaraciyər köçürülməli idi, xəstəxananı məcbur tərk etdim”
16:34
Azərbaycan futbolu

Millimizin sabiq futbolçusu: “Qaraciyər köçürülməli idi, xəstəxananı məcbur tərk etdim”

Uzun müddətdir qaraciyər çatışmazlığından əziyyət çəkən 50 yaşlı mütəxəssis hazırki vəziyyətindən danışıb
“Şəfa”nın kapitanı: “Növbəti oyunumuz bərbad stadionda olacaq”
16:09
Azərbaycan futbolu

“Şəfa”nın kapitanı: “Növbəti oyunumuz bərbad stadionda olacaq”

Tərlan Quliyev maksimum nəticəyə kökləndiklərini bildirib
“Qızıl top”un fikirləri alt-üst edən yeni qaydaları açıqlandı - VİDEO
15:57
Futbol

“Qızıl top”un fikirləri alt-üst edən yeni qaydaları açıqlandı - VİDEO

Fərdi performans və böyük oyunlardakı liderlik əsas meyarlar sırasındadır
Pol Skoulzdan Tomas Tuxelə gənc futbolçu ilə bağlı çağırış
15:46
Futbol

Pol Skoulzdan Tomas Tuxelə gənc futbolçu ilə bağlı çağırış

“Mançester Yunayted”in əfsanəsi 16 yaşlı istedadın İngiltərə millisinin əsas ulduzlarından üstün olduğunu bildirib

Ən çox oxunanlar

“Sabah” “Araz-Naxçıvan” üzərində geridönüşlə qələbə qazanıb
7 Aprel 21:31
Futbol

“Sabah” “Araz-Naxçıvan” üzərində geridönüşlə qələbə qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Matç “Liv Bona Dea Arena”da keçirilib
Konfrans Liqası: “Kristal Palas” və “Şaxtyor”dan böyükhesablı qələbə
01:07
Dünya futbolu

Konfrans Liqası: “Kristal Palas” və “Şaxtyor”dan böyükhesablı qələbə - YENİLƏNİB

İlk oyun günündə dörd qarşılaşma keçirilib
“Sabah” basketbol klubu Çempionlar Liqasında bir ilkə imza atıb!
8 Aprel 21:50
Basketbol

“Sabah” basketbol klubu Çempionlar Liqasında bir ilkə imza atıb! - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycan basketbolunda yeni tarix yazılıb
Basketbol Liqası: Pley-off mərhələsinin bütün cütləri müəyyənləşib - YENİLƏNİB
7 Aprel 21:03
Basketbol

Basketbol Liqası: Pley-off mərhələsinin bütün cütləri müəyyənləşib - YENİLƏNİB

NTD növbəti mərhələdə mübarizə aparmaq hüququ əldə edib