Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın minifutbol millisini Avropa çempionluğu münasibətilə təbrik edib - FOTO

Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın minifutbol millisini Avropa çempionatındakı qələbə münasibətilə təbrik edib.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyevin “X” sosial şəbəkə hesabında paylaşım edilib.
Paylaşımda deyilir:
“2022-ci ildə Avropa çempionu, 2025-ci ildə dünya çempionu olmuş Azərbaycan minifutbol millisi ölkəmizin idman tarixinə daha bir parlaq səhifə yazaraq növbəti dəfə Avropa çempionu oldu. Bu qələbənin komanda idman növündə qazanılması ikiqat sevindiricidir. Komandamızı bu möhtəşəm qələbə münasibətilə səmimi-qəlbdən təbrik edir, millimizə yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Yaşasın Azərbaycan!”
2022-ci ildə Avropa çempionu, 2025-ci ildə dünya çempionu olmuş Azərbaycan minifutbol millisi ölkəmizin idman tarixinə daha bir parlaq səhifə yazaraq növbəti dəfə Avropa çempionu oldu. Bu qələbənin komanda idman növündə qazanılması ikiqat sevindiricidir.— İlham Əliyev (@azpresident) June 5, 2026
Komandamızı bu möhtəşəm… pic.twitter.com/JlJLUT7ASY
Qeyd edək ki, dünən Azərbaycanın minifutbol yığması Bratislavada keçirilən final matçında Ukrayna komandası üzərində 2:0 hesabı ilə qələbə qazanıb.