“Karvan-Yevlax” iki legioneri ilə vidalaşıb - YENİLƏNİB

“Karvan-Yevlax” daha bir legioneri ilə yolları ayırıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə “Karvan-Yevlax” Futbol Klubu məlumat yayıb.
Bildirilir ki, Yevlax təmsilçisi Coy Sleyd Mikelslə başa çatan müqavilənin müddətini yeniləməyib.
Qeyd edək ki, Ruandalı 30 yaşlı futbolçu Misli Premyer Liqasının 2025/2026 mövsümündə bölgə komandasının heyətində meydana çıxdığı 19 oyunda 5 qol vurub.
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