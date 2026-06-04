4 İyun 2026
AZ

“Qarabağ” rəsmisi: “Strasbur” Əli Bəşirovun performansını bəyənib”

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
4 İyun 2026 17:20
110
“Qarabağ” rəsmisi: “Strasbur” Əli Bəşirovun performansını bəyənib”

“Fransanın “Strasbur” klubu Azərbaycanın U-16 millisinin və “Qarabağ”ın futbolçusu Əli Bəşirovun performansını bəyənib”.

Bunu Ağdam klubunun akademiyasının koordinatoru Aftandil Hacıyev deyib.

Mütəxəssis prosesin gedişatı barədə danışıb.

“Bizə futbolçunun keyfiyyətləri barədə atletik performans testlərini göndərdilər. Ümumilikdə futbolçumuzun oyunu onları qane edib, performansını bəyəniblər. Amma prosesi necə davam etdirəcəyimiz bəlli deyil, çünki danışıqlar hələ başlamayıb. Oyunçunun 16 yaşı olduğu üçün keçidin necə reallaşacağı bilinmir, çünki ortada FIFA-nın qaydaları var. Klublar arasında mütləq danışıqlar aparılmalıdır. Onun Fransaya getmək ehtimalı var. Lakin bu, rəsmi müzakirələrdən asılı olacaq”, - deyə o, report.az-a açıqlamasında söyləyib.

Qeyd edək ki, Əli Bəşirov Fransanın “Strasbur” klubunda keçirdiyi iki həftəlik təcrübə proqramını başa vurub. 16 yaşlı futbolçu təcrübə müddətində klubun 17 yaşadək futbolçulardan ibarət komandası ilə birlikdə məşqlərdə və yoldaşlıq oyunlarında iştirak edib. O, həmçinin bir sıra fiziki və atletik testlərdən də keçib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Karvan-Yevlax” iki legioneri ilə vidalaşıb - YENİLƏNİB
17:31
Azərbaycan futbolu

“Karvan-Yevlax” iki legioneri ilə vidalaşıb - YENİLƏNİB

Pedro Mateuş “Karvan-Yevlax”ın heyətində 20 oyuna çıxıb
“Sabah” Tellur Mütəllimovla yeni müqavilə bağlayıb
16:53
Azərbaycan futbolu

“Sabah” Tellur Mütəllimovla yeni müqavilə bağlayıb

31 yaşlı futbolçu ilə anlaşmanın müddəti iki ildir
“Şəfa”nın Urfan İsmayılovla bağlı yekun qərarı bəlli oldu
16:32
Azərbaycan futbolu

“Şəfa”nın Urfan İsmayılovla bağlı yekun qərarı bəlli oldu

Xatırladaq ki, “Şəfa” mövsümü 57 xalla başa vurub
“Qəbələ” kapitanı ilə yollarını ayırıb - YENİLƏNİB
16:26
Azərbaycan futbolu

“Qəbələ” kapitanı ilə yollarını ayırıb - YENİLƏNİB

Murad Musayev “Qəbələ”nin heyətində ölkə kubokunu qazanmağı bacarmışdı
Tərlan Əhmədli: “Bu klubda özümü rahat hiss edirəm” - MÜSAHİBƏ
16:21
Azərbaycan futbolu

Tərlan Əhmədli: “Bu klubda özümü rahat hiss edirəm” - MÜSAHİBƏ

“Araz-Naxçıvan”ın qapıçısı yeni müqaviləsi barədə danışdı
Premyer Liqanın debütantı Avropa Futbol Klubları təşkilatına üzv olub
16:03
Azərbaycan futbolu

Premyer Liqanın debütantı Avropa Futbol Klubları təşkilatına üzv olub

Təşkilat klubların maraqlarının müdafiəsi və futbolun inkişafı istiqamətində fəaliyyət göstərir

Ən çox oxunanlar

Minifutbol üzrə Avropa çempionatı: Millimiz 1/4 finalda
2 İyun 01:16
Futbol

Minifutbol üzrə Avropa çempionatı: Millimiz 1/4 finalda - YENİLƏNİB + VİDEO

Avropa çempionatı iyunun 4-də yekunlaşacaq
Millimiz Dünya Kubokunda növbəti oyununu keçirib
1 İyun 22:59
Basketbol

Millimiz Dünya Kubokunda növbəti oyununu keçirib - YENİLƏNİB

3x3 basketbol üzrə Dünya Kubokuna iyunun 7-də yekun vurulacaq
Bakıdakı Dünya Kubokunda iştirak edəcək Azərbaycan gimnastları bəlli olub
2 İyun 17:03
Gimnastika

Bakıdakı Dünya Kubokunda iştirak edəcək Azərbaycan gimnastları bəlli olub

Turnirdə 10-dan çox ölkənin idmançıları medallar uğrunda mübarizə aparacaq
Avropa çempionatı: Minifutbol millimiz yarımfinalda - FOTO/VİDEO
3 İyun 01:19
Futbol

Avropa çempionatı: Minifutbol millimiz yarımfinalda - FOTO/VİDEO

Yarımfinalda yığmamız Serbiya ilə qarşılaşacaq