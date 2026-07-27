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Kamal Umudlu Konfrans Liqası matçını idarə edəcək

Futbol
Xəbərlər
27 İyul 2026 10:57
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Kamal Umudlu Konfrans Liqası matçını idarə edəcək

Azərbaycanın FIFA referisi Kamal Umudlu təyinat alıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə AFFA-nın mətbuat xidməti məlumat yayıb.

O, UEFA Konfrans Liqasının ikinci təsnifat mərhələsinin cavab oyunu çərçivəsində keçiriləcək “Dinamo Siti” (Albaniya) – “Aluminiy” (Sloveniya) qarşılaşmasının baş hakimi olacaq.

Referiyə Namik Hüseynov və Vüsal Məmmədov kömək edəcəklər. Dördüncü hakim funksiyasını İnqilab Məmmədov yerinə yetirəcək.

Qeyd edək ki, iyulun 30-da Elbasan şəhərinin eyniadlı stadionunda keçiriləcək görüş Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da başlanacaq.

İdman.Biz
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