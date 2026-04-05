“Neftçi”dən açıqlama: “Onların vəziyyəti bizi maraqlandırmır”

5 Aprel 2026 12:43
“Son iki qələbədən sonra komandada əla ab-hava hökm sürür. Bundan sonra bizə ardıcıl qələbələr lazımdır”.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu sözləri sportinfo.az-a açıqlamasında “Neftçi”nin hücumçusu Alessio Kurçi deyib.

23-cü turda öz meydanında “Turan Tovuz”a boyun əyən (0:1) “ağ-qaralar” növbəti görüşdə “Qəbələ”ni 3:1, “İmişli”ni 6:0 hesabı ilə məğlub etməyi bacardı.

Lüksümburqlu xal ehtiyatını artırmaq üçün əllərindən gələni edəcəklərini gizlətməyib:

“Sumqayıt”ın hazırkı vəziyyətdə olması bizi maraqlandırmır. Əksinə, bu fakt rəqib komandanı doğma meydanda daha istəkli olmağa, qələbə qazanmağa məcbur edir.

Diqqəti öz oyunumuza yönəltməliyik. Müdafiədə az səhv edib, hücumda effektivliyi artırmaqla gücümüzü ortaya qoymalıyıq. İlk dövrədə Sumqayıtda keçirilən oyunda qol vurmuşdum. Ümid edirəm ki, bu dəfə də qol vuracağam. Təbii ki, baş məşqçimiz mənə şans versə. Ora qələbə dalınca gedəcəyik. Bundan sonra xal itirmək şansımız yoxdur. Ümid edirəm ki, səfər matçında bizi dəstəkləyəcək azarkeşlərimizin köməyi sayəsində qalibiyyəti birlikdə bayram edəcəyik”.

Aprelin 5-də Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunda baş tutacaq görüşün start fiti saat 18:00-da çalınacaq.

