Qvardioladan karyerasında bir ilk

Dünən, aprelin 4-də “Etihad” stadionunda 2025/2026 mövsümü İngiltərə Kubokunun 1/4 final mərhələsinin matçı baş tutub.
İdman.Biz xəbər verir ki, “Mançester Siti” inamlı oyun nümayiş etdirərək “Liverpul”u 4:0 hesabı ilə məğlub edib.
Meydan sahiblərinin heyətində 39, 45+2 və 57-ci dəqiqələrdə fərqlənən Erlinq Holand het-trikə imza atıb. Daha bir qolu isə 50-ci dəqiqədə Semenyo rəqib qapısından keçirib.
Bu, komandanın cari mövsümdə “Liverpul” üzərində ardıcıl üçüncü qələbəsi olub. Daha əvvəl “Siti” Premyer Liqa çərçivəsində mersisaydlıları 2:1 və 3:0 hesabı ilə üstələmişdi.
“Mançester Siti”nin baş məşqçisi Xosep Qvardiola üçün bu, turnirdən asılı olmayaraq komandasının “Liverpul”a ardıcıl üç dəfə qalib gəldiyi karyerasında ilk belə haldır.
Premyer Liqada isə “Mançester Siti” növbəti oyununu aprelin 12-də səfərdə “Çelsi”yə qarşı keçirəcək.