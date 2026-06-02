“Siti” və “Bavariya” “Çelsi”nin müdafiəçisi uğrunda mübarizəyə hazırdırlar

“Mançester Siti” və “Bavariya” sağ cinah müdafiəçisi Malo Qusto ilə bağlı “Çelsi”yə sorğu göndəriblər.
İdman.Biz bu barədə TEAMtalk-a istinadən xəbər verir.
Mənbənin məlumatına görə, London klubu yeni baş məşqçi Xabi Alonsonun onu saxlayacağına inanaraq 23 yaşlı futbolçunu satmaq istəmir. “Göylər” fransız müdafiəçinin irəliləyişini nəzərə alaraq onunla yaxşılaşdırılmış şərtləri müzakirə etməyə hazırdır.
Ötən mövsüm Qusto bütün yarışlarda 49 oyunda meydana çıxıb, üç qol vurub və beş məhsuldar ötürmə edib. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2030-cu ilin yayına qədərdir. Transfermarkt portalındakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 35 milyon avrodur.