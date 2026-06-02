Kənan Yıldız: “Yuventus”da hekayəmi yazmaq istəyirəm”

“Yuventus”un hücumçusu Kənan Yıldız kluba keçidi və adını tarixinə yazmaq istəyi barədə danışıb.
İdman.Biz bildirir ki, Kənan Yıldız 2022-ci ilin yayında “Bavariya”dan “Yuventus”a azad agent kimi qoşulub.
“Yuventus”da əsl iz buraxmaq və öz hekayəmi burada yazmaq istəyirəm. “Yuventus”u seçəndə bu, sadəcə peşəkar bir qərar deyil, etibar məsələsi idi. Hiss edirdim ki, bu komanda mənə aydın bir vizyon verəcək. Klub mənim potensialıma inanırdı və mənə addım-addım tədricən inkişaf etmək üçün bir yol təklif etdi. Gənc futbolçu üçün ən vacib şeylərdən biri özünə inamdır. “Yuventus” mənə ilk gündən bu hissi verib”, - jurnalist Nikolo Şira Yıldızın sosial media hesabından sitat gətirib.
Onun Münhen komandası ilə müqaviləsi 2022-ci ilin iyul ayında başa çatıb və klub onunla yenidən müqavilə bağlaya bilməyib. “Barselona” və “Yuventus” Yıldızla müqavilə imzalamaq üçün mübarizə aparırdılar və “Yuventus” onun transferini 12 iyulda təsdiqləyib.