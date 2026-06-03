“Real” Dumfrislə 20 milyon avroluq müqavilə imzalaya bilər

“Real Madrid” “İnter”in sağ cinah müdafiəçisi Denzel Dumfrisin komandası ilə danışıqlar aparır.
İdman.Biz bildirir ki, bu barədə jurnalist Fabrizio Romano özünün X sosial media səhifəsində yazıb.
O bildirir ki, oyunçu karyerasını davam etdirmək üçün İspaniya nəhəngini üstünlük verdiyi seçim kimi görür.
Mənbənin məlumatına görə, 30 yaşlı futbolçunun sərbəst qalma məbləği əvvəllər bildirilən 25 milyon avrodan 20 milyon avro aşağıdır.
Arne Slotun baş məşqçi vəzifəsindən kənarlaşdırılmasına baxmayaraq, “Liverpul” Dumfrislə maraqlanmağa davam edir.
Ötən mövsüm Dumfris bütün yarışlarda 28 oyunda meydana çıxıb, beş qol vurub və iki məhsuldar ötürmə edib. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2028-ci ilin yayına qədərdir. Transfermarkt-dakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 25 milyon avrodur.