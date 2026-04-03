3 Aprel 2026 18:13
Hansi Flikdən “Atletiko” matçı öncəsi önəmli açıqlama

İspaniyanın “Barselona” futbol komandasının baş məşqçisi Hansi Flik İspaniya La Liqasında “Atletiko”ya qarşı keçirəcəkləri vacib oyun öncəsi mətbuat konfransında iştirak edib. Almaniyalı mütəxəssis komandanın hazırlığı və gündəmdəki digər məsələlər barədə fikirlərini bölüşüb.

İdman.Biz xəbər verir ki, Flik rəqibin gücünü xüsusi vurğulayaraq, səhvlərə yol verməməyin vacibliyini qeyd edib.

“La Liqanın və Avropanın ən yaxşı komandalarından biri ilə qarşılaşacağıq. Son matçdakı səhvləri təkrarlamamağımız çox vacibdir. Fasilədən sonra komandamın göstərdiyi oyundan razı qaldım, enerjimiz var və diqqətimizi cəmləməliyik. “Atletiko”ya qarşı oynamaq həmişə çətindir, çünki onların əla komandası və dünyanın ən yaxşılarından hesab edilən məşqçisi var. Onların oyun üslubunu və fərdi ustalıqları yüksək olan futbolçularını çox qiymətləndirirəm”, - deyə baş məşqçi söyləyib.

Rafinyanın zədəsi barədə danışan baş məşqçi vəziyyətin üzücü olduğunu gizlətməyib:

“Onun zədələnməsi həm bizim, həm də onun üçün ən pis vaxtda baş verdi. Buna görə çox məyusuq, amma futbol və həyat belədir. Rafinya ilə videozənglə danışdım, o, çox kədərli idi. Buna görə mən və Deku ona Braziliyada qalmaq imkanı verdik. Çünki hazırda onun fikirlərini toplaması lazımdır. O, bu həftə qayıdacaq və bazar ertəsindən etibarən bərpaya başlayacaq. İndi isə onsuz necə başa çıxacağımızı düşünməliyik”.

Məşqçi zədəli futbolçuların son durumu, Markus Reşford və Qavinin forması haqqında da məlumat verib:

“Müsbət xəbər odur ki, Alexandro Balde və Jul Kunde geri qayıdıblar. Erik Qarsiya da bizə qoşulub. Frenki de Yonqa gəlincə, bir az gözləməliyik. Bəlkə də gələn həftə komanda ilə məşqlərə başlayacaq. Qavinin bu səviyyəyə qayıtması məni çox sevindirir, o bunu hər məşqdə sübut edir və bizə əlavə seçimlər verir. Reşforda gəldikdə isə, mən ondan razıyam. Son həftələrdə bəzi problemləri və zədəsi var idi. İndi onun yenidən özünü sübut etməsi üçün böyük bir şans yaranıb”.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Kompaninin “Real” sınağı: Harri Keyn derbidə oynayacaq?
06:13
Futbol

Kompaninin “Real” sınağı: Harri Keyn derbidə oynayacaq?

“Bayern” Madriddə çətin səfərə hazırlaşır
PSV sona beş tur qalmış ölkə çempionu oldu
05:20
Futbol

PSV sona beş tur qalmış ölkə çempionu oldu

Niderlandda ardıcıl üçüncü çempionluq rəsmiləşdi
“Real”dan Rüdiger həmləsi
04:29
Futbol

“Real”dan Rüdiger həmləsi

Alman müdafiəçiyə yeni müqavilə təklif olundu
Klinsmanndan İtaliya futboluna ağır tənqid: “Yamal burada oynasaydı”
03:31
Futbol

Klinsmanndan İtaliya futboluna ağır tənqid: “Yamal burada oynasaydı”

Almaniyalı əfsanə “Azzurri”nin növbəti uğursuzluğundan sonra ölkənin futbol sistemini yerlə-yeksan edib
Tyeri Anri qazancı ilə ulduz futbolçuları geridə qoyur
02:20
Futbol

Tyeri Anri qazancı ilə ulduz futbolçuları geridə qoyur

Futbolu 12 il əvvəl buraxan fransalının həftəlik gəliri Premyerliqa səviyyəsindədir
La Liqa: “Alaves” son dəqiqələrdə məğlubiyyətdən qaçdı - YENİLƏNİB + VİDEO
01:32
Futbol

La Liqa: “Alaves” son dəqiqələrdə məğlubiyyətdən qaçdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Lukas Boyenin penaltisi “Osasuna”ya qələbə sevinci yaşamağa imkan verməyib
Dani Olmo milyonları rədd edib “Barselona”da qaldı
01:19
Futbol

Dani Olmo milyonları rədd edib “Barselona”da qaldı

İspaniyalı ulduz Səudiyyə Ərəbistanından gələn fantastik təklifə yox deyib

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan cüdoçuları Avropa Kubokunun ilk günündə 13 medal qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO
4 Aprel 22:33
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Avropa Kubokunun ilk günündə 13 medal qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO

Avropa Kuboku aprelin 5-də başa çatacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” səfər qələbəsi ilə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Aprel 20:04
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” səfər qələbəsi ilə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Ağ-qaralar" 40 xalla beşinci oldu
Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” - “Sabah” oyunu heç-heçə başa çatdı
3 Aprel 21:56
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” - “Sabah” oyunu heç-heçə başa çatdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Cavab matçları aprelin 21-22-də keçiriləcək
İngiltərə Kuboku: “Mançester Siti” yarımfinalda, “Arsenal” isə Çempionşip klubuna uduzdu - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Aprel 01:02
Futbol

İngiltərə Kuboku: “Mançester Siti” yarımfinalda, “Arsenal” isə Çempionşip klubuna uduzdu - YENİLƏNİB + VİDEO

Yarımfinal oyunlarının püşkatması 5 apreldə keçiriləcək