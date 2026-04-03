AFFA klublar üçün “Eyeball” platforması ilə bağlı seminar keçirib - FOTO

6 Aprel 2026
AZ

AFFA klublar üçün "Eyeball" platforması ilə bağlı seminar keçirib

Futbol
Xəbərlər
3 Aprel 2026 11:42
230
AFFA-nın təşkilatçılığı ilə “Eyeball” şirkəti tərəfindən klubların aşağı yaş qrupları üzrə komandalarının nümayəndələri üçün seminar keçirilib.

İdman.Biz xəbər verir ki, tədbirdə AFFA-nın baş katibinin müavini Elçin Məmmədov, “Eyeball”ın əməkdaşı Viktor Rahbek, həmçinin oğlan və qızlar liqalarında çıxış edən klubların məşqçiləri və rəsmiləri iştirak ediblər.

Seminarın təşkilində məqsəd “Eyeball” platformasının klublara tanıdılması və onun imkanları barədə ətraflı məlumat verilməsi olub.

AFFA ilə “Eyeball” arasında əməkdaşlığın Azərbaycan futbolunun inkişafına verə biləcəyi töhfələrdən bəhs edilib, platformadan istifadə qaydaları izah olunub, klubların oyunlar zamanı kameralardan necə yararlanmalı olduqları, çəkilişlərin təşkili və materialların sistemə yüklənməsi barədə məlumat verilib. Bildirilib ki, xüsusi kameralar vasitəsilə qeydə alınan oyunlar klublara daha geniş analiz imkanları yaradacaq.

Klublar platformadan təmənnasız istifadə edərək futbolçuların statistik göstəricilərini əldə edə biləcəklər. Eyni zamanda, bu məlumatlar əsasında liqalarda həftənin rəmzi komandasının müəyyənləşdirilməsi də planlaşdırılır. Vurğulanıb ki, “Eyeball” platforması klubların işini asanlaşdırmaqla yanaşı, analitik imkanları genişləndirəcək və futbolçuların inkişafına əlavə dəstək verəcək.

Sonda klub nümayəndələrinin sualları cavablandırılıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Kompaninin “Real” sınağı: Harri Keyn derbidə oynayacaq?
06:13
Futbol

Kompaninin “Real” sınağı: Harri Keyn derbidə oynayacaq?

“Bayern” Madriddə çətin səfərə hazırlaşır
PSV sona beş tur qalmış ölkə çempionu oldu
05:20
Futbol

PSV sona beş tur qalmış ölkə çempionu oldu

Niderlandda ardıcıl üçüncü çempionluq rəsmiləşdi
“Real”dan Rüdiger həmləsi
04:29
Futbol

“Real”dan Rüdiger həmləsi

Alman müdafiəçiyə yeni müqavilə təklif olundu
Klinsmanndan İtaliya futboluna ağır tənqid: “Yamal burada oynasaydı”
03:31
Futbol

Klinsmanndan İtaliya futboluna ağır tənqid: “Yamal burada oynasaydı”

Almaniyalı əfsanə “Azzurri”nin növbəti uğursuzluğundan sonra ölkənin futbol sistemini yerlə-yeksan edib
Tyeri Anri qazancı ilə ulduz futbolçuları geridə qoyur
02:20
Futbol

Tyeri Anri qazancı ilə ulduz futbolçuları geridə qoyur

Futbolu 12 il əvvəl buraxan fransalının həftəlik gəliri Premyerliqa səviyyəsindədir
La Liqa: “Alaves” son dəqiqələrdə məğlubiyyətdən qaçdı - YENİLƏNİB + VİDEO
01:32
Futbol

La Liqa: “Alaves” son dəqiqələrdə məğlubiyyətdən qaçdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Lukas Boyenin penaltisi “Osasuna”ya qələbə sevinci yaşamağa imkan verməyib
Dani Olmo milyonları rədd edib “Barselona”da qaldı
01:19
Futbol

Dani Olmo milyonları rədd edib “Barselona”da qaldı

İspaniyalı ulduz Səudiyyə Ərəbistanından gələn fantastik təklifə yox deyib

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan cüdoçuları Avropa Kubokunun ilk günündə 13 medal qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO
4 Aprel 22:33
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Avropa Kubokunun ilk günündə 13 medal qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO

Avropa Kuboku aprelin 5-də başa çatacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” səfər qələbəsi ilə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Aprel 20:04
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” səfər qələbəsi ilə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Ağ-qaralar" 40 xalla beşinci oldu
Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” - “Sabah” oyunu heç-heçə başa çatdı
3 Aprel 21:56
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” - “Sabah” oyunu heç-heçə başa çatdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Cavab matçları aprelin 21-22-də keçiriləcək
İngiltərə Kuboku: “Mançester Siti” yarımfinalda, “Arsenal” isə Çempionşip klubuna uduzdu - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Aprel 01:02
Futbol

İngiltərə Kuboku: “Mançester Siti” yarımfinalda, “Arsenal” isə Çempionşip klubuna uduzdu - YENİLƏNİB + VİDEO

Yarımfinal oyunlarının püşkatması 5 apreldə keçiriləcək