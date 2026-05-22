Lionel Messinin sərvəti 1 milyard dolları keçib - Bloomberg

“İnter Mayami” və Argentina milli komandasının hücumçusu Lionel Messinin xalis sərvəti 1 milyard dolları keçib.

İdman.Biz bu barərə “Bloomberg” agentliyinə istinadən məlumat verir.

2007-ci ildən bəri futbolçu maaş və bonuslardan 700 milyon dollardan çox qazanıb. “Bloomberg”in təhlili göstərir ki, vergilər, bazar göstəriciləri, investisiyalar və sponsorluqlardan əldə edilən gəlir nəzərə alındıqdan sonra onun xalis sərvəti 1 milyard dolları keçib. Messi dünyanın ən varlı idmançılarından biri olub və 2023-cü ildə Səudiyyə Ərəbistanının “Əl-Nəsr” klubuna qoşulduqdan sonra milyarder olan ilk futbolçu olan Kriştianu Ronalduya qoşulub.

Onun ABŞ-a köçməsi bu rəqəmə öz töhfəsini verib. “İnter Mayami”dən gələn ödənişlər, televiziya gəlirinin müəyyən faizi, eləcə də daşınmaz əmlak investisiyaları və Argentina restoran şəbəkəsindəki payından əldə etdiyi gəlir Messinin xalis sərvətində mühüm rol oynayıb.

“İnter Mayami”nin maliyyə vəziyyəti durmadan yaxşılaşır. “Sportico”nun məlumatına görə, klubun dəyəri bir ildə 20%-dən çox artaraq təxminən 1,45 milyard dollara çatıb. “İnter Mayami” hazırda ABŞ-ın ən dəyərli futbol komandasıdır, dünyada 16-cı yerdədir və “Nyukasl Yunayted” kimi klubları qabaqlayır.

