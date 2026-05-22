22 May 2026
AZ

“Eyeball”la Azərbaycan futbolunda yeni mərhələ - FOTO

Futbol
Xəbərlər
22 May 2026 16:49
69
“Eyeball”la Azərbaycan futbolunda yeni mərhələ - FOTO

Azərbaycan futbolunda müasir texnologiyaların tətbiqi istiqamətində “Eyeball” analitik platformasının istifadəsi genişləndirilir.

İdman.Biz xəbər verir ki, AFFA tərəfindən həyata keçirilən layihə həm kişi, həm də qadın futbolunu əhatə edir. Sistemə U-15, U-16, U-17, Gənclər və Əvəzedicilər Liqası, eləcə də qadınlar arasında U-16 və Yüksək Liqa komandaları daxil edilib.

Layihənin əsas məqsədi Azərbaycan futbolunda analitik yanaşmanı inkişaf etdirmək, məşqçilər və klublar üçün daha geniş məlumat bazası formalaşdırmaq, həmçinin gənc futbolçuların inkişaf prosesini daha yaxından izləməkdir.

“Eyeball” platforması üzrə ikinci mərhələ artıq başa çatdırılıb. Bu müddətdə 75-dən çox oyun sistem üzərindən analiz olunub. İkinci mərhələ çərçivəsində region klubları olan “Şamaxı”, “Qəbələ”, “Turan Tovuz” və “Kəpəz” VEO kameraları və platformaya giriş imkanları ilə təmin edilib.

Klub nümayəndələri və məşqçi heyətləri ilə görüşlər keçirilib, onlara platformanın istifadəsi, texniki imkanları və iş prinsipi barədə ətraflı məlumat verilib.

Layihə çərçivəsində klublar üçün əlavə imkan da yaradılıb. Bundan sonra komandalar yalnız oyunlarını deyil, məşq proseslərini də VEO kameraları vasitəsilə qeydə ala biləcəklər. Bu, məşqçilərə hazırlıq prosesini daha detallı təhlil etmək, taktiki iş üzərində çalışmaq və futbolçuların inkişaf dinamikasını daha dəqiq izləmək imkanı verəcək.

Növbəti mövsümdən aşağı yaş qruplarında çıxış edən bütün klubların oyunları tam şəkildə çəkilərək “Eyeball” platformasına yüklənəcək və analiz olunacaq. Bu addım ölkə futbolunda vahid video və analitik bazanın yaradılması, eləcə də klublar üçün texnoloji imkanların artırılması baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Turan Tovuz” - “Sabah” qarşılaşması başladı - CANLI
16:55
Futbol

“Turan Tovuz” - “Sabah” qarşılaşması başladı - CANLI

Qərb regionu təmsilçisi turnir cədvəlində 59 xalla üçüncü pillədə yer alıb
TOP5 liqanın ilk qadın baş məşqçisi postunu tərk edib
16:31
Futbol

TOP5 liqanın ilk qadın baş məşqçisi postunu tərk edib

Eta getdi, “Union Berlin” yeni baş məşqçisini açıqladı
“Araz-Naxçıvan” futbol klubu baş məşqçi dəyişikliyinə hazırlaşır
16:05
Futbol

“Araz-Naxçıvan” futbol klubu baş məşqçi dəyişikliyinə hazırlaşır

Andrey Demçenkonun müqaviləsindəki xüsusi bənd aktivləşdirilməyəcək
DÇ-2026-da sensorlu toplardan istifadə olunacaq
15:23
DÇ-2026

DÇ-2026-da sensorlu toplardan istifadə olunacaq

Bütün məlumatlar real vaxt rejimində VAR sisteminə ötürüləcək
Qvardiolanın “Mançester Siti”dən gedişi rəsmən təsdiqləndi - FOTO/VİDEO
14:55
Futbol

Qvardiolanın “Mançester Siti”dən gedişi rəsmən təsdiqləndi - FOTO/VİDEO

Kataloniyalı mütəxəssis yayda baş məşqçi postunu tərk edəcək, amma “City Football Group” da qalacaq
Kerrik “Mançester Yunayted”də qalır
14:26
Futbol

Kerrik “Mançester Yunayted”də qalır

İngiltərə nəhəngi Maykl Kerriklə 2028-ci ilə qədər davam edəcək sözləşmə imzalayıb

Ən çox oxunanlar

“Aston Villa” tarixində ilk dəfə UEFA Avropa Liqasını qazanıb
21 May 00:52
Futbol

“Aston Villa” tarixində ilk dəfə UEFA Avropa Liqasını qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Komanda darmadağınla titulu əldə edir
“Çelsi” “Tottenhem”i risk zonasından çıxmağa qoymadı
20 May 01:15
Futbol

“Çelsi” “Tottenhem”i risk zonasından çıxmağa qoymadı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Tottenhem” Premyer Liqada 17-ci yerdədir
U-15 Avropa çempionatında iki güləşçimiz finala yüksəlib - YENİLƏNİB
20 May 20:03
Güləş

U-15 Avropa çempionatında iki güləşçimiz finala yüksəlib - YENİLƏNİB

Çempionat mayın 24-dək davam edəcək
“Qəbələ” son oyunda qalib gələrək çempionatı 11-ci yerdə başa vurub
21 May 20:20
Futbol

“Qəbələ” son oyunda qalib gələrək çempionatı 11-ci yerdə başa vurub - YENİLƏNİB + VİDEO

"Şamaxı" çempionatda 38 xalla 8-ci yeri tutub