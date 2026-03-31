31 Mart 2026
AZ

İngiltərədən Osimhenə çağırış: Təcili gəl!

Futbol
Xəbərlər
31 Mart 2026 12:19
72
“Mançester Yunayted” klubunun sabiq futbolçusu Nikki Batt hazırda “Qalatasaray”da çıxış edən Viktor Osimhenin İngiltərə klubu üçün ən doğru transfer olacağını bəyan edib. O, nigeriyalı hücumçunu “qırmızı şeytanlar”a qoşulmağa səsləyib.

İdman.Biz xəbər verir ki, Batt Osimhenin sürəti, gücü və qol vurmaq bacarığı ilə transfer siyahısının başında dayanmalı olduğunu bildirib.

O, bəzi əlçatmaz və həddindən artıq baha olan oyunçulara vaxt itirməyin mənasız olduğunu vurğulayaraq deyib:

“Onu “Mançester Yunayted”ə dəvət edirəm. Osimhen doğru seçimdir. O, güclüdür, sürətlidir, müdafiəçilərin arxasına sızmağı bacarır və hava toplarında əladır”.

Batt həmçinin Türkiyə klublarından gələn oyunçuların maliyyə baxımından daha uyğun ola biləcəyini qeyd edib. Bildirilib ki, transfer heyəti təkcə istedadı deyil, həm də qiymət faktorunu nəzərə almalıdır.

Qeyd edək ki, Viktor Osimhen bu mövsüm “Qalatasaray” forması ilə çıxdığı 29 matçda 19 qol və yeddi asistlik möhtəşəm performans sərgiləyib.

İdman.Biz
Məqalədə:

