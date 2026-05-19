“Napoli” Hoylundu İngiltərə klubundan birdəfəlik alacaq

23 yaşlı “Mançester Yunayted”in hücumçusu Rasmus Hoylund “Napoli”yə daimi olaraq qoşulacaq.
A Seriyasının 37-ci turunda “Piza” üzərində 3:0 hesablı qələbə qazanılan oyunda Hoylund bir qol və bir məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. Oyundan sonra komanda avtomatik olaraq Çempionlar Liqasına vəsiqə qazanıb ki, bu da hücumçunun tam transfer şərti idi. “Napoli” klubu daha əvvəl əsas Avropa Kubokuna vəsiqə qazana bilməsə belə, oyunçunu alacağını bildirmişdi.
Mənbəyə görə, transfer haqqı 44 milyon avrodur. Transfermarkt-ın məlumatına görə, oyunçunun bazar dəyəri 50 milyon avrodur.
Bu mövsüm Rasmus Hoylund 48 matçda oynayıb, 15 qol vurub və səkkiz məhsuldar ötürmə edib.