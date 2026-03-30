“Tottenhem”də gözlənilməz addım

İngiltərənin “Tottenhem” futbol klubu baş məşqçi İqor Tudoru istefaya göndərdikdən sonra Premyer Liqa tarixində nadir rast gəlinən addımlardan birini atmağa hazırlaşır.
İdman.Biz “The Telegraph” nəşrinə istinadla xəbər verir ki, klub rəhbərliyi komandanın hazırkı müdafiəçisi Ben Devisi mövsümün sonuna qədər müvəqqəti baş məşqçi təyin etməyi planlaşdırır.
Hazırda turnir cədvəlində 17-ci pillədə qərarlaşan və aşağı liqaya düşmək təhlükəsi ilə üz-üzə qalan klubun vəziyyət kritik həddə çatıb.
32 yaşlı uelsli futbolçunun bu məsuliyyətli posta namizəd göstərilməsi bir neçə ciddi amillə əsaslandırılır. Yanvar ayından bəri ağır ayaq biləyi zədəsi səbəbindən yaşıl meydanlardan uzaq qalan müdafiəçinin bu mövsüm bir daha oynamayacağı dəqiqdir, lakin 2014-cü ildən komandada olması onu heyətin ən təcrübəli üzvünə çevirib. Paltardəyişmə otağının əsas liderlərindən biri hesab olunan Devis, yeni gələcək məşqçidən fərqli olaraq klub daxilindəki problemləri və oyunçuların psixoloji durumunu hamıdan yaxşı bilir.
Hazırda məşqlərə müvəqqəti olaraq Bruno Saltor rəhbərlik etsə də, rəhbərlik aprelin 12-də “Sanderlend”lə keçiriləcək vacib oyun öncəsi qəti qərarını verməlidir. Əgər Devisin təyinatı rəsmiləşərsə, o, heç bir məşqçilik təcrübəsi olmadan “Tottenhem”i Premyer Liqada saxlamaq missiyasını üzərinə götürəcək.
Qeyd edək ki, klubun digər hədəfləri arasında Şon Dayç və Roberto De Zerbi kimi simalar olsa da, daxili resurslara güvənmək variantı hazırda ən real namizədlərdən biri kimi nəzərdən keçirilir.