Filipe Luisdən məşqçilik açıqlaması

İspaniyanın “Atletiko” futbol komandasının keçmiş ulduzu Filipe Luis futbolçu karyerasını bitirdikdən sonra məşqçilik sahəsində atdığı addımlardan bəhs edib.
İdman.Biz xəbər verir ki, 2023-cü ildə peşəkar karyerasına son qoyan braziliyalı müdafiəçi gələcəkdə Madrid klubunu çalışdırıb-çalışdırmayacağı ilə bağlı sualları cavablandırıb.
Luis hazırda konkret klub üzərində deyil, özünü inkişaf etdirmək üzərində cəmləşdiyini bildirib:
“Addım-addım irəliləyirəm. 2023-cü ildə karyeramı bitirdikdən bəri bir an belə dayanmamışam. İndi ilk dəfədir ki, müxtəlif məşqçiləri ziyarət etmək, məşqləri izləmək, oyun modelləri haqqında biliklərimi yeniləmək və öz məşqçilər qərargahımı formalaşdırmaq üçün vaxt tapmışam. Hazırda harada məşqçilik edəcəyimə deyil, buna fokuslanmışam. Müasir futbolda oyun modeli hər həftə dəyişir və mən bu yeniliklərdən xəbərdar olmaq istəyirəm”.