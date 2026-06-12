İrlandiya Millətlər Liqasında İsraillə ev matçını neytral meydanda keçirəcək

İrlandiya Futbol Assosiasiyası (FAI) milli komandanın Millətlər Liqasında 4 oktyabrda İsrailə qarşı ev oyununun təhlükəsizlik məsələləri səbəbindən neytral məkanda oynanılacağını təsdiqləyib.
İdman.Biz bildirir ki, son həftələrdə idarəetmə orqanının idarə heyəti İsrailə qarşı oyunun Dublin şəhərindəki “Aviva” stadionunda keçirilməsinin “əməliyyat aspektlərini” müzakirə etmək üçün bir araya gəldi. Cümə günü FAI UEFA-nın oyunun tamaşaçısız xaricdə neytral məkanda keçirilməsi tələbini təsdiqlədiyini açıqlayıb.
Komandaların həmçinin 27 sentyabrda İsrailin B3 qrupundakı ev oyunu üçün neytral məkanda görüşməsi planlaşdırılır.
“Müxtəlif maraqlı tərəflərlə məsləhətləşmələrdən sonra FAI əməliyyat məsələlərinin oyunun evdə keçirilməsinə təsir göstərə biləcəyi və buna görə də matçın “Aviva” stadionundan kənarda oynanılacağı qənaətinə gəlib.
FAI son aylarda göstərdiyi dəstəyə və məsləhətə görə İrlandiya polisinə təşəkkür edir və oyunların neytral məkana keçirilməsi qərarının UEFA-nın dəstəyi ilə İrlandiya Futbol Assosiasiyası Şurası tərəfindən məqsədəuyğun hesab edildiyini bildirir”, - FAI-nin bəyanatında deyilir.
BBC-nin məlumatına görə, Yaxın Şərqdə davam edən münaqişə səbəbindən oyunları boykot etmək tələbləri ilə bağlı İrlandiyada təzyiq artıb. Ötən ay İrlandiya Fələstin Həmrəylik Kampaniyası İrlandiya Parlamentinin qarşısında etiraz aksiyası keçirib.
“İrish Sport For Palestine” qrupu “Oyunu dayandır” kampaniyasına başlayıb və İrlandiyanın may ayında “Aviva” stadionunda Qətərə qarşı (1:0) keçirilən yoldaşlıq oyunu meydana Fələstin bayrağı daşıyan tennis topları atıldıqdan sonra dayandırılıb.