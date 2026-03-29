Ramil Şeydayev Türkiyəyə qayıdır

“Qarabağ”a növbəti qayıdışı uğursuz alınan Ramil Şeydayevin yayda komandadan ayrılması gözlənilir. Təcrübəli hücumçunun artıq özünə yeni klub axtarışına başladığı bildirilir.

İdman.Biz xəbər verir ki, futbolçunun agentlərinin onu ilk olaraq Türkiyə meydanlarına çıxarmağı planlaşdırırlar. Şeydayevin daha əvvəl “Trabzonspor” və “Kocaelispor”da çıxış etməsi, Türkiyə futboluna bələd olması bu variantın şanslarını artırır.

Ramilin xidmətində maraqlı olan əsas klublardan birinin Türkiyə 1-ci Liqası təmsilçisi “Çorum” olduğunu yazan rekord.az, hazırda Superliqaya yüksəlmək uğrunda mübarizə aparan və ötən mövsüm Coşqun Diniyevin də formasını geyindiyi bu komandanın yayda heyətini yeniləməyi düşündüyünü vurğulayıb. Şeydayevin adı da çorumluların transfer siyahısında yer alıb.

Qeyd edək ki, 28 yaşlı hücumçu cari mövsümdə “Qarabağ”ın heyətində əvvəlki məhsuldarlığını bərpa edə bilməyib. Onun Ağdam təmsilçisi ilə müqaviləsi gələn ilin yayına qədər olsa da, tərəflərin mövsüm sonu qarşılıqlı razılıq əsasında yollarını ayıracağı gözlənilir.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Barselona”nın bazasında “Monako” dueti: Pol Poqba və Ansu Fati məşqdə - FOTO
15:40
Futbol

“Barselona”nın bazasında “Monako” dueti: Pol Poqba və Ansu Fati məşqdə - FOTO

Beynəlxalq fasilədən yararlanan futbolçular “Ciutat Esportiva”da fiziki hazırlıq keçiblər
Mirça Luçeskudan qorxulu xəbər: Məşq öncəsi yerə yıxıldı
15:11
Futbol

Mirça Luçeskudan qorxulu xəbər: Məşq öncəsi yerə yıxıldı

Rumıniya millisinin 80 yaşlı baş məşqçisi təcili xəstəxanaya yerləşdirilib
Babək Quliyevə UEFA-dan növbəti etimad
14:43
Futbol

Babək Quliyevə UEFA-dan növbəti etimad

Beynəlxalq dərəcəli hakim-inspektor U-21 Avropa çempionatının seçmə mərhələsində çalışacaq
“Qarabağ”da legioner sınağı: Nigeriyalı və amerikalı gənclər baxışdadır
13:11
Futbol

“Qarabağ”da legioner sınağı: Nigeriyalı və amerikalı gənclər baxışdadır

Aftandil Hacıyevin Nigeriya səfəri bəhrəsini verir
“Qalatasaray”dan Amadu Onana sürprizi
12:42
Futbol

“Qalatasaray”dan Amadu Onana sürprizi

“Sarı-qırmızılar” “Aston Villa”nın 45 milyon avroluq ulduzu üçün hərəkətə keçib
Kadinin “Qarabağ”dakı gələcəyi bəlli olub
12:23
Futbol

Kadinin “Qarabağ”dakı gələcəyi bəlli olub

Braziliyalı ulduz Qurban Qurbanovun rəhbərliyi altında qalmağa qərar verib

Ən çox oxunanlar

Timoteuş Puxaçın gələcəyi ilə bağlı danışıqlar davam edir
26 Mart 17:46
Azərbaycan futbolu

Timoteuş Puxaçın gələcəyi ilə bağlı danışıqlar davam edir

“Sabah” Almaniya klubu ilə razılaşma əldə etməyə çalışır
U-21 futbol millimizdən Bakıda ağır məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO
27 Mart 17:04
Futbol

U-21 futbol millimizdən Bakıda ağır məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO

Güclü rəqib qarşısında çətin sınaq
“Sərhədçi” “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB
28 Mart 22:57
Basketbol

“Sərhədçi” “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB

Matç “Sərhədçi” İdman Olimpiya Mərkəzində keçirilib
DÇ-2026: İtaliya, İsveç və Polşa pley-offun finalına vəsiqə qazanıblar
27 Mart 02:40
Dünya futbolu

DÇ-2026: İtaliya, İsveç və Polşa pley-offun finalına vəsiqə qazanıblar - YENİLƏNİB + VİDEO

DÇ-2026-ya ümumilikdə 48 komanda qatılacaq