“Barselona”nın bazasında “Monako” dueti: Pol Poqba və Ansu Fati məşqdə - FOTO

29 Mart 2026 15:40
“Barselona” futbol klubunun məşq mərkəzi olan “Ciutat Esportiva Joan Qamper”də gözlənilməz qonaqlar peyda olub. Hazırda “Monako”da çıxış edən Pol Poqba və Ansu Fati beynəlxalq fasilə zamanı öz formalarını qorumaq üçün kataloniyalıların bazasından yararlanıblar.

İdman.Biz “Mundo Deportivo” nəşrinə istinadla xəbər verir ki, hər iki futbolçu öz milli komandalarına dəvət almadıqları üçün fərdi hazırlıq keçmək qərarına gəliblər. Məşq zamanı diqqəti çəkən bəzi maraqlı detallar isə sosial şəbəkələrdə geniş müzakirə olunub.

Ansu Fati məşq meydançasına “Barselona”da çıxış etdiyi dövrlərdən qalan 10 nömrəli şortu ilə çıxıb. Maraqlıdır ki, kataloniyalıların 10 nömrəli forması hazırda Lamin Yamala məxsusdur. Pol Poqba isə daha böyük təəccüb doğuraraq Argentina milli komandasının formasında məşq edib.

Dopinq cəzasından sonra böyük futbola qayıtmağa hazırlaşan Poqba və zədədən sonra əvvəlki formasını bərpa etməyə çalışan Fati üçün bu məşqlər kritik əhəmiyyət kəsb edir. “Monako”nun hər iki ulduzu aprel ayında başlayacaq Fransa çempionatının həlledici oyunlarına tam hazır vəziyyətdə çıxmaq niyyətindədir.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Ramil Şeydayev Türkiyəyə qayıdır
15:53
Futbol

Ramil Şeydayev Türkiyəyə qayıdır

Hücumçu “Qarabağ”da gözləntiləri doğrultmayıb
Mirça Luçeskudan qorxulu xəbər: Məşq öncəsi yerə yıxıldı
15:11
Futbol

Mirça Luçeskudan qorxulu xəbər: Məşq öncəsi yerə yıxıldı

Rumıniya millisinin 80 yaşlı baş məşqçisi təcili xəstəxanaya yerləşdirilib
Babək Quliyevə UEFA-dan növbəti etimad
14:43
Futbol

Babək Quliyevə UEFA-dan növbəti etimad

Beynəlxalq dərəcəli hakim-inspektor U-21 Avropa çempionatının seçmə mərhələsində çalışacaq
“Qarabağ”da legioner sınağı: Nigeriyalı və amerikalı gənclər baxışdadır
13:11
Futbol

“Qarabağ”da legioner sınağı: Nigeriyalı və amerikalı gənclər baxışdadır

Aftandil Hacıyevin Nigeriya səfəri bəhrəsini verir
“Qalatasaray”dan Amadu Onana sürprizi
12:42
Futbol

“Qalatasaray”dan Amadu Onana sürprizi

“Sarı-qırmızılar” “Aston Villa”nın 45 milyon avroluq ulduzu üçün hərəkətə keçib
Kadinin “Qarabağ”dakı gələcəyi bəlli olub
12:23
Futbol

Kadinin “Qarabağ”dakı gələcəyi bəlli olub

Braziliyalı ulduz Qurban Qurbanovun rəhbərliyi altında qalmağa qərar verib

Ən çox oxunanlar

Timoteuş Puxaçın gələcəyi ilə bağlı danışıqlar davam edir
26 Mart 17:46
Azərbaycan futbolu

Timoteuş Puxaçın gələcəyi ilə bağlı danışıqlar davam edir

“Sabah” Almaniya klubu ilə razılaşma əldə etməyə çalışır
U-21 futbol millimizdən Bakıda ağır məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO
27 Mart 17:04
Futbol

U-21 futbol millimizdən Bakıda ağır məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO

Güclü rəqib qarşısında çətin sınaq
“Sərhədçi” “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB
28 Mart 22:57
Basketbol

“Sərhədçi” “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB

Matç “Sərhədçi” İdman Olimpiya Mərkəzində keçirilib
DÇ-2026: İtaliya, İsveç və Polşa pley-offun finalına vəsiqə qazanıblar
27 Mart 02:40
Dünya futbolu

DÇ-2026: İtaliya, İsveç və Polşa pley-offun finalına vəsiqə qazanıblar - YENİLƏNİB + VİDEO

DÇ-2026-ya ümumilikdə 48 komanda qatılacaq